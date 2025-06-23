Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш осудил требование ультраправого израильского министра финансов Бецалеля Смотрича к странам Персидского залива оказать финансирование израильской войны с Ираном, назвав это предложение знаком «морального банкротства». Позже дипломат удалил запись, назвав новость недостоверной.

В посте в X (бывший Twitter) Гаргаш написал: «Смелость министра финансов Израиля Смотрича достигла точки, когда он призвал страны Персидского залива (а также Германию, Францию ​​и Великобританию) финансировать войну Израиля с Ираном. [...] Такое предложение — не что иное, как моральное банкротство от экстремиста, не понимающего последствий эскалации».

В тот же день Гаргаш удалил эту запись, пояснив, что получил подтверждение, что информация о требовании Смотрича была неверной. В новом посте он написал: «То, что приписывалось израильскому министру финансов относительно призыва к странам Персидского залива финансировать войну с Ираном, неверно и не исходило от него. В связи с этим я удалил предыдущую запись. Мы вновь подтверждаем позицию ОАЭ, призывающую решать вопросы региона с мудростью и разумом через дипломатический путь».

ОАЭ, нормализовавшие отношения с Израилем в 2020 году в рамках «Соглашений Авраама», осудили недавние израильские удары по Ирану, назвав их «нарушением международного права». Эмираты сохраняют глубокие экономические и культурные связи как с Ираном, так и с Израилем: в 2024 году торговый оборот страны с Ираном составил примерно 6,23 миллиарда долларов.

Финансовое давление на Израиль растет по мере интенсивности военной операции против Ирана. Согласно сообщениям в американских СМИ в понедельник, война обходится Израилю в сотни миллионов долларов в день, причем самым значительным расходом является перехват иранских ракет. Аналитики отметили, что воздушная кампания против Ирана оказалась значительно дороже, чем предыдущие атаки Израиля в Газе или на юге Ливана.

Несмотря на эти расходы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «очень близок» к достижению своих целей, но не дал никаких указаний на прекращение военных действий. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что еврейское государство планирует в ближайшее время нанести удары по всем оставшимся военным целям в Иране и завершить военную операцию.