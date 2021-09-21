Группа в составе 75 украинских военнослужащих проходит в Турции подготовку по использованию ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

«Продолжается укрепление боевых возможностей наших Вооруженных сил. Еще одна группа – 75 военнослужащих из состава ВС ВСУ – уже проходит подготовку в Турецкой Республике по использованию новой техники – БпАК (беспилотный авиационный комплекс – ред.) Bayraktar TB2» – сообщил народный депутат из фракции Слуга народа Игорь Копытин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинские специалисты проходят курс теоретической подготовки и получают практические навыки по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотников по следующим специальностям: оператор БПЛА, техник-механик БпАК, техник-авионик БпАК. При этом депутат пояснил, что специалистами уже пройден курс ознакомления с системой и компонентами беспилотных комплексов.

По его словам, благодаря качественной организации принимающей стороны и ответственному подходу военнослужащих ими уже успешно сданы два экзамена.

Игорь Копытин подчеркнул, что в будущем эти учения и тренировки могут проводиться в Украине.

Депутат также заявил, что с турецкой стороной состоялись переговоры по строительству в городе Васильков учебно-технического центра для украинских военнослужащих. «Общими украинского-турецкими усилиями наращиваем наши боевые способности», – написал он.

Соглашение между Киевом и Анкарой о закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины было заключено в 2019 году. Тогда же украинская сухопутная армия получила в свое распоряжение шесть БПЛА компании Baykar Makina, одного из ведущих производителей дронов в Турции.

Как писал ранее TRT на русском, в начале сентября в Турции стартовали тренинги по управлению беспилотниками Bayraktar TB2 для специалистов из Королевских военно-воздушных сил Марокко и их коллег из Катара. Марокканские власти приобрели у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземные станции управления. В контракт на поставку БПЛА входят такие опции, как поставка комплекта запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава. Договоренности по поставке БПЛА были заключены на фоне возобновления в ноябре 2020-го боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре – после почти 30 лет прекращения огня.

С 2014-го турецкие дроны серийно начали поставлять в турецкую армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии. Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне.