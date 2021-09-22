Пилотную версию мультимедийной стриминговой платформы – узбекского аналога Netflix – презентуют на следующей неделе в рамках Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», пишет агентство Podrobno.Uz.

Платформа позволит просматривать фильмы и мультфильмы, которые созданы в Узбекистане и в кооперации с иностранными компаниями. Их можно будет смотреть как на планшетах и телефонах, так и на smart-телевизорах. Весь контент разделен на категории для удобного поиска.

Уже загружено более 100 художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов, поясняет издание.

О планах создать стриминговую платформу, на которой транслировались бы татарские кинофильмы, спектакли и анимационные картины весной заявили в Казани. Собственный сервис на татарском позволит больше популяризировать национальную культуру и язык, считает директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

В России местные стриминговые платформы, такие как ТНТ-Premier (с августа 2019 просто Premier), Ivi, Start, Okko и Megogo, пользуются большой популярностью. В Турции также есть ряд отечественных платформ, конкурирующих с Netflix, – BluTV, PuhuTV и Exxen.