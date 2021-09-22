Лучшим отелем Турции, работающим по системе «все включено», по версии ежегодной премии TripAdvisor Travelers’ Choice 2021, стал пятизвездочный Seven Seas Hotel Blue, расположенный в Сиде, провинция Анталья. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отель получил награду на основании миллионов отзывов путешественников со всего мира, помимо него внимания были удостоены еще три объекта размещения.

Согласно отзывам, Seven Seas Hotel Blue занимает четвертую строчку среди всех 307 отелей турецкого курорта. Отдыхающие характеризуют его фразой «как премиум, но дешевле» и отмечают высокий уровень сервиса и гостеприимство персонала.

По данным АТОР, стоимость недельной путевки в Seven Seas Hotel Blue на двоих в начале октября начинается от ₽185 тыс.

Ранее гостиничный комплекс премиум-класса LUJO Art&Joy Hotel, расположенный в Бодруме в провинции Мугла, был признан лучшим пляжным курортом в мире по версии престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards. Согласно итогам конкурса, отель победил сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе».