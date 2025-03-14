США рассматривают военные варианты обеспечения полного доступа к Панамскому каналу. Два американских чиновника сообщили Reuters, что Пентагон получил указание разработать соответствующие сценарии.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении «вернуть» канал под контроль США, утверждая, что Китай якобы использует водную артерию для ослабления американских позиций. В январе, в своей инаугурационной речи, Трамп обвинил Панаму в нарушении договоренностей, подписанных при передаче канала в 1999 году.

Власти Панамы отвергли утверждения Трампа, однако пересмотрели ряд законов, в частности, ослабив сотрудничество с Китаем.

Согласно источникам Reuters, Белый дом поручил военным разработать меры по защите доступа к каналу. Один из чиновников сообщил, что рассматриваются разные сценарии, включая вполне легальное укрепление партнерства с панамскими вооруженными силами.

Пентагон пока не комментирует ситуацию, но источники утверждают, что Южное командование США анализирует возможные шаги, от усиления присутствия американских войск в регионе до более агрессивных действий.

В Вашингтоне же продолжают утверждать, что Китай будто бы наращивает влияние в Панаме и может ограничить проход американских судов. Пекин отвергает эти обвинения, а власти Панамы настаивают, что управление каналом остается нейтральным. Однако Трамп, по данным NBC News, считает, что США должны быть готовы к силовому сценарию, если дипломатические методы не сработают.

США передали Панамский канал под контроль Панамы по договору 1979 года. Однако договор также предусматривает, что Вашингтон может принять меры для защиты нейтралитета канала в случае угрозы. Понятие «угрозы» при этом в договоре не раскрыто, что оставляет возможность для самых широких трактовок.

Однако вторжение в Панаму ради захвата канала может серьезно подорвать связи США со всей Южной Америкой. Все страны континента (кроме Аргентины) выразили поддержку Панаме и отвергли претензии Трампа.



