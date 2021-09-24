Неуклонное наступление китайского правительства на уйгурскую культуру в Синьцзяне приведет к исчезновению не только его языка, но и радикально изменит все культурные и социальные особенности коренных народов, пишет The New Arab.

«За четыре года с тех пор, как Си Цзиньпин усилил репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сотни ученых, поэтов и музыкантов были интернированы или просто исчезли, уйгурский язык был отодвинут на второй план, а культурный и религиозный ландшафт систематически обновлялся», – отмечают авторы.

Как поясняется в материале, в британском университете Ньюкасла прошел форум международных ученых, активистов и политиков с целью привлечь внимание к притеснениям уйгуров и «оценить доказательства геноцида в отношении тюркских народов Северо-Западного Китая».

Команда исследователя ASPI (Австралийский институт социальной политики) Натана Русера привела данные, которые сделаны на основе анализа спутниковых снимков, что с 2017 года были разрушены или повреждены в Синьцзяне 16 тысяч мечетей – 65% от общего числа.

«Ускоренная китаизация после переизбрания Си Цзиньпина в 2018 году на пост пожизненного председателя привела к постепенному разрушению вековых уйгурских традиций. Сотни и тысячи уйгур исчезли или были интернированы, жизни многих омрачены ежедневными унижениями, связанными со слежкой, массовой стерилизацией, помещением их детей в государственные детские дома и множеством мер по размыванию их культуры, религии и языка», – отмечается в материале.

Как писал ранее TRT на русском, эксперты ООН по правам человека заявили, что получили «заслуживающую доверия» информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, включая уйгуров, тибетцев, мусульман, христиан и приверженцев учения Фалуньгун, изымают органы. Рабочая группа ООН по противодействию незаконным задержаниям, а также специальный представитель ООН считают эту информацию «вызывающей особое беспокойство». В ответ представительство Китая в Женеве обвинило экспертов ООН в клевете.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т.д.