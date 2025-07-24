Европейские лидеры выразили обеспокоенность после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий независимости два ключевых антикоррупционных органа страны.
Новый закон передает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под контроль генпрокурора Руслана Кравченко — союзника президента.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 июля лично позвонила Зеленскому и потребовала разъяснений.
«Верховенство права не подлежит торгу, — заявил ее представитель по итогам переговоров. — Украина должна соблюдать антикоррупционные стандарты, чтобы продолжить путь к членству в ЕС».
Шаг Зеленского вызвал недовольство в Украине. Более 2000 человек собрались у офиса президента в Киеве вечером 23 июля, скандируя «Позор!» и требуя наложить вето. Протесты прошли также во Львове, Одессе и Днепре. Многие оставались на улицах даже после начала комендантского часа.
Зеленский заявил, что закон якобы направлен на защиту от российского влияния. Однако критики — как в Украине, так и на Западе — расценивают это как попытку сосредоточить власть и ослабить демократические институты в условиях войны.
По словам источников Financial Times (FT), поводом к спешке могла стать антикоррупционная проверка в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова — давнего соратника Зеленского, обвиненного в злоупотреблении властью. Чернышов обвинения отрицает, но уже был уволен.
Западные лидеры пытались вмешаться. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта звонили Зеленскому с просьбой не подписывать закон. Послы G7 провели срочную встречу с украинскими чиновниками, но, по словам дипломатов, Киев более двух часов удерживал послов без телефонов — чтобы не дать им связаться со своими правительствами.
На фоне растущей критики Зеленский пообещал внести новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных органов. Однако остается неясным, устроит ли он ЕС.