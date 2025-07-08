Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун направил послание участникам панельной сессии «Сотрудничество на пути к миру и стабильности: братство Турции и Сирии», организованной в столице Сирии — Дамаске. В обращении он подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны не только на географической близости, но и на глубоких исторических, культурных и религиозных связях.

По его словам, братство между народами Турции и Сирии сохранялось даже в годы правления партии Баас, которая, как отметил Алтун, «увела страну вглубь гуманитарной катастрофы, приведя к массовым убийствам, депортациям и тяжелым нарушениям прав человека». Он заявил, что «Сирийский народ восстал из пепла», и выразил надежду, что страну ждет более мирное и благополучное будущее.

Алтун напомнил, что Турция с самого начала трагических событий в Сирии выступала на стороне сирийского народа и оказывала не только гуманитарную, но и институциональную поддержку. Он особо отметил роль AFAD, Красного Полумесяца, агентства TİKA и турецких НПО, которые оказывали помощь как на турецкой территории, так и за ее пределами.

По его словам, Турция рассматривает восстановление Сирии как историческую и гуманитарную обязанность и будет продолжать поддержку сирийского народа в новом этапе.

Алтун подчеркнул, что Анкара выступает за независимую и суверенную Сирию и придает особое значение укреплению двусторонних отношений во всех сферах. Он сообщил, что после открытия посольства в Шаме Турция также возобновила деятельность генерального консульства в Алеппо. Возобновлены рейсы Turkish Airlines в Дамаск. По словам Алтуна, Турция делает все возможное, чтобы голос нового сирийского руководства был услышан на международной арене.

Он также сообщил, что между двумя странами продолжаются взаимные визиты. Отношения развиваются в сферах торговли, гражданской авиации, энергетики, здравоохранения и образования.

Фахреттин Алтун напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал: Анкара продолжит оказывать поддержку сирийскому народу в восстановлении страны.

В завершение он выразил уверенность, что партнерство между Турцией и Сирией в сфере медиа, коммуникаций и борьбы с дезинформацией будет укрепляться. Он сообщил, что Управление коммуникаций Турции активно координирует эту работу с Министерством информации Сирии.

По завершении панели в Дамаске был представлен документальный фильм Управления коммуникаций Турции под названием «Сирийский конфликт: дипломатия Турции во имя мира».