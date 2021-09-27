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Президент Туркменистана написал очередную книгу
Гурбангулы Бердымухамедов надеется, что новое произведение будет интересным и полезным, а также станет подарком к 30-летнему юбилею независимости страны
Президент Туркменистана написал очередную книгу
Фото: РИА «Новости» / Others
27 сентября 2021 г.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу «Независимость – наше счастье», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Книга вышла на трех языках – туркменском, английском и русском – и посвящена достижениям страны за годы независимости.

Глава государства рассказал о своей книге на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) – верхней палаты парламента, которую он возглавляет.

В книге Бердымухамедов, по собственному признанию, стремился раскрыть национальные корни и историю независимости страны, а также попытался изложить роль международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых задач современности.

Президент отметил, что в книге также комплексно проанализированы возможности дальнейшей реализации «высоких целей, призванных сплотить всех членов мирового сообщества». Она раскрывает читателям непреходящее значение «идей, консолидирующих народы ради мира, прогресса и светлого будущего всего человечества».

При этом Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что новое произведение будет интересным и полезным, а также станет подарком к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана.

Как писал ранее TRT на русском, в 2020-ом вышла в свет книга президента «Принципы туркменской государственности». Гурбангулы Бердымухамедов за 12 лет правления издал под своим именем более 60 книг на разнообразную тематику. Глава страны писал не только о государственном управлении и международных отношениях, но и о лекарственных растениях, коневодстве и собаководстве. Книги Бердымухамедова изучают в учебных заведениях страны, зачитывают в прямом эфире государственных СМИ, проводят по ним уроки здоровья. К примеру, Министерство здравоохранения рекомендовало населению травяные чаи на основе рецептов, описанных в книгах президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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