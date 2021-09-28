Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече в Финляндии, которая прошла 22 сентября, обсуждали возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, эта тема затрагивалась в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы, которые могут исходить из этой страны.

Как поясняет газета, Валерий Герасимов не дал каких-либо обещаний Марку Милли. Герасимов и Милли провели встречу в городе Вантаа недалеко от Хельсинки. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что военные США взаимодействуют с коллегами из России по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов.

«Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении», – отмечается в публикации. При этом издание напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Министерством обороны.

В Кремле отказались комментировать WSJ информацию, обсуждали ли Герасимов и Милли использование баз в Кыргызстане и Таджикистане. Представитель администрации президента США сообщил газете, что Вашингтон не запрашивает разрешения Москвы на размещение войск ближе к Афганистану, но хотели бы лучше понять позицию российского лидера Владимира Путина.

Группа американских законодателей-республиканцев уже потребовала объяснений от Госдепа и Пентагона по поводу возможности использования американскими военными российских баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом. Соответствующее письмо направлено госсекретарю Энтони Блинкену и министру оборону Ллойду Остину.

После переговоров президентов России и США на саммите в Женеве СМИ писали, что Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских баз в Таджикистане и Кыргызстане. В рамках такого сотрудничества страны могли бы обмениваться полученной информацией, в том числе с использованием дронов.

Как писал ранее TRT на русском, в начале мая США начали изучать места возможной передислокации размещенных в Афганистане войск и техники. Одним из рассматриваемых вариантов были страны Центральной Азии, некогда уже принимавшие у себя американцев и европейцев. Тогда эксперты в качестве сдерживающих факторов выделяли существенное военное присутствие России в регионе и растущее распространение китайских интересов. Кроме того, Узбекистан тогда успел заявить, что возможностей для такого размещения нет: это противоречит оборонной доктрине страны.