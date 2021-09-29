Соединенные Штаты пожалели о выводе войск из Афганистана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, пишетThe Hill.

На слушаниях по рассмотрению обстоятельств вывода американского воинского контингента в Конгрессе Милли назвал 20-летнюю войну в Афганистане, в которой погиб 2461 американец, «стратегическим провалом».

Он пояснил, что вместе с главой Центрального командования американских ВС генералом Фрэнком Маккензи на протяжении месяцев они рекомендовали президенту США Джо Байдену не выводить все войска, а оставить несколько тысяч солдат. По его словам, речь шла о 2,5 тыс. военнослужащих, число которых при необходимости следовало бы увеличить до 3,5 тыс., чтобы «двигаться к решению» афганской проблемы путем переговоров. Но Джо Байден проигнорировал советы военных.

Ранее американский лидер утверждал, что никто из высшего военного командования не призывал его оставить в Афганистане часть войск США. В интервьютелекомпании ABC 18 августа он пояснил, что не получал такого рода рекомендаций от командования Вооруженных сил или других советников, которые курируют сферу национальной безопасности.

Как писалTRT на русском, бывший сотрудник Госдепа Элизабет Шеклфорд в своей статье для Chicago Tribune назвала решение Вашингтона покинуть Афганистан единственно правильным: более длительное пребывание американских войск в стране не изменило бы ничего. Даже если бы контингент Соединенных Штатов остался бы в Афганистане еще на пять лет или покинул бы страну пять лет назад, результат был бы тем же – движение «Талибан» существенно продвинулось бы и в первом, и во втором случае.

В совокупности США потратили на кампанию $2 трлн – эти деньги налогоплательщиков можно было инвестировать «дома», подчеркивала экс-дипломат. Американские военные также оставили талибам многочисленную военную технику, на которую пошли средства из государственной казны. Операция в Афганистане считается одной из самых продолжительных военных кампаний в истории США. Только по официальным данным, за последние 10 лет в стране погибло более 41 тысячи мирных жителей. Из них 7,5% – женщины, а 17,9% – дети.