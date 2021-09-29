Сервис «Яндекс.Заправки» впервые начал работать за рубежом, подключив одну из крупнейших топливных сетей Турции OPET, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.

В сеть OPET входят 15% АЗС страны – это около 1700 станций, на них можно будет оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках», которые встроены в турецкую версию «Навигатора».

В «Яндексе» отметили, что каждый месяц в Турции этим приложением пользуется 4 миллиона водителей.

«Бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают «Яндекс», но планируем изучить и другие страны», – цитирует пресс-служба руководителя международного направления «Яндекс.Заправок» Анатолия Камынина.

При этом, по его словам, в России ежемесячно сервис используют уже миллион водителей, которые заправляются топливом около 4,5 млн раз.

Процесс бесконтактной оплаты в Турции будет отличаться от российского тем, что для турецких пользователей не нужно указывать номер колонки, а только телефон и номер автомобиля. Это стандартное требование сетей при дистанционной оплате топлива. Далее водитель называет заправщику тип топлива, нужный объем или сумму, а после завершения заправки – оплачивает ее.

Дополнительной наценки на топливо для потребителя нет, уточнил представитель сервиса. Комиссия взимается с АЗС-партнеров. Размер комиссии для партнеров российская компания не раскрывает.

«Яндекс.Заправки» – сервис, с которым водители могут оплачивать топливо, не выходя из машины. Пользоваться им можно в отдельном приложении, а также в «Яндекс.Картах» и «Навигаторе».