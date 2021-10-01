Президент Кыргызстана Садыр Жапаров официально передал дом своей семьи государственной ипотечной компании, которая выставит его на продажу и на вырученные средства приобретет жилье для нуждающихся, сообщается на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что Садыр Жапаров лично вручил документы на двухэтажный коттедж руководителю госкомпании Аиде Тологоновой и ознакомил ее с параметрами передаваемой недвижимости. По словам президента, этот дом его семья приобрела в 2005 году, а через пять лет переехала в другое место. С того момента коттедж использовался как детский сад.

Как отметил Садыр Жапаров, подарок сделан для того, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. За деньги, которые будут получены от продажи дома на аукционе, можно «обеспечить десять семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования».

В стране 16 сентября стартовала ипотечная программа, согласно которой работникам бюджетной сферы предоставляются ипотечные кредиты под 4% годовых, другим категориям – 8%.

Как писал ранее TRT на русском, президент Кыргызстана распорядился сократить штатную численность государственного аппарата на 30%. Сокращение проводится в целях оптимизации структуры госорганов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств. На сэкономленные деньги планируется повысить зарплаты государственных и муниципальных служащих.