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Президент Кыргызстана отдал свой двухэтажный коттедж ради малоимущих
Садыр Жапаров вручил документы на дом главе государственной ипотечной компании. Деньги от продажи пойдут на обеспечение десяти семей квартирами по программе льготного кредитования
Президент Кыргызстана отдал свой двухэтажный коттедж ради малоимущих
Фото: president.kg / Others
1 октября 2021 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров официально передал дом своей семьи государственной ипотечной компании, которая выставит его на продажу и на вырученные средства приобретет жилье для нуждающихся, сообщается на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что Садыр Жапаров лично вручил документы на двухэтажный коттедж руководителю госкомпании Аиде Тологоновой и ознакомил ее с параметрами передаваемой недвижимости. По словам президента, этот дом его семья приобрела в 2005 году, а через пять лет переехала в другое место. С того момента коттедж использовался как детский сад.

Как отметил Садыр Жапаров, подарок сделан для того, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. За деньги, которые будут получены от продажи дома на аукционе, можно «обеспечить десять семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования».

В стране 16 сентября стартовала ипотечная программа, согласно которой работникам бюджетной сферы предоставляются ипотечные кредиты под 4% годовых, другим категориям – 8%.

Как писал ранее TRT на русском, президент Кыргызстана распорядился сократить штатную численность государственного аппарата на 30%. Сокращение проводится в целях оптимизации структуры госорганов исполнительной власти и управления, устранения дублирующих и излишних функций, а также обеспечения экономии бюджетных средств. На сэкономленные деньги планируется повысить зарплаты государственных и муниципальных служащих.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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