Азербайджан ценит вовлеченность США в процессы мирного урегулирования на Южном Кавказе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы очень благодарны (президенту США Дональду Трампу) лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, ситуацию на Южном Кавказе президент США тоже держит в поле своего зрения», — сказал глава государства, выступая перед журналистами.

Президент Алиев подчеркнул, что Азербайджан с одобрением относится к победе Трампа на выборах: «Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил по многим причинам, и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца».

Он также отметил, что Дональд Трамп стал единственным американским лидером последних лет, кто не начинал новых войн: «За небольшой срок его пребывания у власти видно, что человек заканчивает войны».

По словам главы государства, Баку получает позитивные сигналы из Вашингтона.

«Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю», — заключил президент.

Ранее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению соглашения о мире.

«Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение) уже близко к цели», - заявил Трамп на ужине с американскими сенаторами, его речь транслировали американские телеканалы.