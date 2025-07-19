Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что украинцам нельзя мириться с оккупацией, и посоветовал бороться за восстановление территориальной целостности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста на III Шушинском глобальном медиафоруме.

«Это то, что делали мы. За годы переговорного процесса, а я участвовал в нем с конца 2003 года, за 17 лет, было очень много предложений, очень много встреч. Было очень много месседжей, о том, что надо смириться с реалиями. И когда я говорил «нет», это воспринималось как вызов сильным мирам сего», — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что международное право и резолюции Совета Безопасности ООН о выводе армянских вооруженных формирований игнорировались.

«Все наши аргументы разбивались о стену высокомерного нравоучения — смириться с реалиями. И потом мы решили, что создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и случилось», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев напомнил, что Азербайджан начал формировать эти реалии во время 44-дневной войны в 2020 году, а затем завершил процесс в сентябре 2023 года — за один день.

«Поэтому, возвращаясь к уже сказанному, я бы посоветовал никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности», — заявил президент Азербайджана.