В 2022 году расходы на оборону в России составят более 3,5 трлн рублей – почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. Более 5,8 трлн рублей пойдет на социальную политику, а на развитие экономики направят чуть менее 3,46 трлн рублей, пишет РБК.

Как следует из материалов «Основных направлений бюджетной политики», которые внесены в Госдуму вместе с проектом бюджета, в 2020 году власти реализовали «беспрецедентный» антикризисный пакет стоимостью более 4,5% ВВП.

Уже в 2021 году финансисты запустили нормализацию бюджетной политики – речь идет о возвращении к докризисному соотношению после роста трат на поддержку бизнеса в пандемию.

В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет впервые с 2014 года. В 2021 году экономический раздел вновь обойдется государству дороже: согласно плану министерства финансов, на это направление потратят более 3,6 трлн рублей против 3,4 трлн рублей на оборону.

В новом трехлетнем проекте бюджета учтены дополнительные средства на поддержку опережающего развития отраслей экономики (на 0,5 трлн рублей) и на расходы в сфере обороны, безопасности и правоохранительной деятельности (на сумму более 2,1 трлн рублей).

В 2022 году из бюджета по экономическому разделу предусмотрены дополнительные субсидии российским компаниям, отметило издание. Деньги пойдут на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники.

Как писал ранее TRT на русском, за два десятка лет Россия потратила огромные бюджетные средства на помощь дружественным режимам и политические проекты за рубежом. На такую геополитическую деятельность ушло около $609 млрд (почти 46 трлн рублей). На эти деньги можно было построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина РФ по 400 тысяч рублей.

Самые большие траты из геополитического пакета пришлись на поддержку лояльных Кремлю политических режимов. «Дружба» с ними обошлась РФ в $271 млрд. К примеру, Беларуси за 20 лет сотрудничества были выделены более $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы – предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд были предоставлены режиму Александра Лукашенко в качестве госкредитов.

На втором месте по расходам оказалась Украина при Януковиче: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд в виде скидок на газ, о чем заявлял в 2014-ом тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Помимо этого, Москва ежегодно тратит бюджетные средства на поддержку самопровозглашенных пророссийских республик – так называемых ДНР и ЛНР (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины), а также непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Общий объем помощи за последние пять лет составил примерно $32 млрд. В него входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы.

Москва продолжает увеличивать финансирование силовиков и чиновников, несмотря на трехкратный обвал нефтегазовых доходов бюджета и рецессию в экономике, сообщает Finanz.Ru.

По итогам первого полугодия каждый четвертый рубль госбюджета достался силовым структурам, следует из доклада, опубликованного Минфином.

Расходы на вооруженные силы увеличились на 150 миллиардов рублей, или 14% - до 1,213 триллионов рублей. Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло на 36% - до 26,913 миллиарда рублей. На прикладные исследования в области национальной обороны, в частности, разработку нового оружия, было выделено на 10% больше, чем в прошлом году, - 166,9 миллиарда рублей.

В общем, на национальную оборону за первое полугодие было потрачено 1,6 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 10%, или 148 миллиардов рублей, и в номинальном выражении стали рекордными за все время.

Кроме того, выросли в трехкратном размере расходы по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса» - за 6 месяцев Минфин потратил 4,5 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда год назад.

Расходы на содержание аппарата чиновников и органов государственной власти также взлетели на 20% - до 667 миллиардов рублей. «Функционирование президента Российской Федерации», по данным Минфина, подорожало в 1,5 раза - до 16,6 миллиарда рублей.

Сэкономить правительство РФ решило на развитии регионов и медицинской сферы, в частности, производстве лекарств, следует из данных Минфина. К примеру, финансирование госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа снизилось более чем в 5 раз - с 2,5 до 0,5 миллиарда рублей. Аналогичным образом урезали финансирование на четверть для Калиниградской области - до 24,8 миллиарда рублей.

Также самой недофинансированной из всех стала госпрограмма развития медицинской и фармацевтической промышленности. В номинальном выражении расходы на нее сократились более чем в два раза - с 2 миллиардов до 978 миллионов рублей.

Мировые расходы на оборону растут ежегодно – в 2020-м затраты составили около 1,93 триллиона долларов, что на 1,9% больше, чем в 2019-м. Об этом говорится в докладе информационно-аналитического центра Jane's. Эксперты прогнозируют, что в 2021-м рост расходов на оборону в мире замедлится, но общий объем затрат не сократится.

В отчете указывается, что рост затрат на нужды военных ведомств фиксируется седьмой год подряд. Для сравнения, в 2010-м они составляли 1,75 триллиона долларов. Эксперты полагают, что в ближайшие два года под влиянием пандемии коронавируса рост может замедлиться, особенно последствия будут ощущаться в 2022-м, но к 2030 году траты на оборону достигнут 2,23 триллиона. Постепенное сокращение оборонных затрат ожидается в Соединенных Штатах, а также в странах, зависящих от экспорта нефти, но оно будет сбалансировано увеличением расходов там, где все еще ожидается устойчивый рост.

Самая большая доля оборонных расходов в 2020 году пришлась на Северную Америку – 40%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она составила 28%, в Западной Европе – 15%.

Россия и страны СНГ отвечают за 2% мировых расходов на оборону, сколько же у Восточной Европы. Доля Ближнего Востока и Северной Африки составляет 9%, а Латинской Америки – 3%. На страны Африки к югу от Сахары приходится только 1%.

При этом аналитики ожидают, что доля России и СНГ увеличится до 3% к 2030 году. В процентном выражении именно военные расходы Европы увеличились больше всего в 2020 году, причем финансирование на 5,6% превысило уровень предыдущего года. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион способствовал аналогичному росту в долларовом выражении, и его рост расходов, вероятно, ускорится в ближайшие годы, поскольку рост европейского бюджета начинает замедляться, сказано в докладе.

В целом, по оценке ведущего аналитика Jane's Эндрю Макдональда, пандемия, «по-видимому, может задушить рост покупательной способности таких регионов, как Ближний Восток, и еще больше подавить российское финансирование». Также относительное снижение ждет и оборонный бюджет США. «В 2010 году на Азию приходилось чуть более 20% мирового военного финансирования; к 2028 году мы ожидаем, что эта доля вырастет до 35%, обогнав Северную Америку как крупнейший регион», – подытожил эксперт.