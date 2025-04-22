ПОЛИТИКА
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Скандинавия готовит альтернативу НАТО
Четыре страны Северной Европы формируют новый военный союз, опасаясь России
Скандинавия готовит альтернативу НАТО
Скандинавия создает альтернативу НАТО / Reuters
22 апреля 2025 г.

Скандинавские страны отказываются от образа мирных нейтралистов и готовятся резко нарастить военные закупки. Четыре страны Северной Европы — Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания — заявили, что сформируют единый военный фронт в качестве альтернативы НАТО, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как поясняет газета, блок станет ответом на гибридные атаки со стороны России и неопределенность в отношениях с США при Дональде Трампе. Дания особенно заинтересована в новом союзе, чтобы противостоять амбициям Трампа захватить Гренландию.

Все четыре страны входят в число крупнейших поставщиков военной помощи Украине в пересчете на душу населения. По отдельности ни одна из них не способна противостоять России, но вместе скандинавы сопоставимы с крупными европейскими странами в плане обороны. Все четыре страны объединяют военные ресурсы после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Швеция производит танки и сверхзвуковые истребители, Норвегия контролирует ключевые акватории в Арктике, Финляндия располагает одной из крупнейших армий в Европе в пересчете на население, а Дания направляет элитные силы, имеющие боевой опыт в Ираке и Афганистане. Только Исландия не участвует в милитаризации, так как не имеет собственной армии.

Разведка Дании утверждает, что Россия якобы может развязать войну против одной из стран НАТО в течение ближайших пяти лет — этот взгляд ближе к позициям стран Балтии, чем Западной Европы. Хотя в Москве не раз опровергали подобные утверждения, отмечая, что именно блок НАТО готовится к нападению на Россию. Об этом, как заявили в МИД РФ, говорит хотя бы тот факт, что альянс продолжает расширяться на восток.

Финляндия способна мобилизовать 280 тыс. солдат и оборудовала укрытия почти для всего населения. В Швеции конкурс в армию столь высок, что ежегодно отказывают тысячам добровольцев. Военная служба обязательна и гендерно нейтральна. Норвегия, обладающая фондом национального благосостояния в $1,5 трлн, удвоила поддержку Киеву. Дания рассматривает размещение у себя ядерного оружия из Франции — ранее это считалось немыслимым.

В будущем пути стран региона могут разойтись. Финляндия, вероятно, сосредоточится на защите своей границы, тогда как другие примут участие в миротворческих операциях. Но сегодня скандинавский блок — это единая сила и потенциальная альтернатива на случай, если НАТО даст сбой, заключает WSJ.


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