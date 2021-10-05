Большую часть среди улемов в северных провинциях Афганистана на сегодняшний день составляют татары, сообщил агентству «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Несмотря на изменения в политической системе Афганистана, все больше представителей татарской общины занимают места в преподавательском составе местных университетов и в государственном управлении, отметил Хабибуллин.

Одним из них является член нового правительства Афганистана Инамулла Самангани. В последние годы Благотворительным патриотическим фондом мусульман России было много сделано для возрождения татар Афганистан.

«Мы благодарны руководству Всемирного конгресса татар, который активно поддерживает нас в деле развития изучения татарского языка и татарских традиций в Афганистане. На мой взгляд, пора включиться и духовенству Татарстана в деле продвижения нашего мирного ислама», – сказал Хабибуллин, отметив, что на эту тему особое внимание обращал и президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с муфтиями и руководителями Болгарской исламской академии в январе 2018 года в Казани.

В Афганистане по разным оценкам проживают от 100 тысяч до 1,5 миллионов татар. По данным российского исследователя Святослава Каверина, если принимать во внимание широту расселения этой этнической группы, можно с уверенностью говорить о 300–500 тысячах человек. Татары массово населяют практически все северные провинции Афганистана и крупные города. Преимущественно же татарское население сконцентрировано в провинциях Саманган, Балх и Баглан.

В марте 2021 года татары были зарегистрированы как отдельная этническая группа Афганистана, им начали выдавать удостоверяющие личность документы с указанием национальности. Пришедшие к власти в августе талибы выступаютза сохранение и развитие татарского языка на территории страны.