МОССАД похитил иранского генерала в Сирии во время своей операции в сентябре, чтобы получить новую информацию о пропавшем штурмане ВВС Израиля Роне Араде, сообщает базирующаяся в Лондоне арабская газета Rai al-Youm.

Согласно статье, генерал был доставлен в африканскую страну, допрошен израильтянами, а затем освобожден. Вполне вероятно, что иранцы следили за операцией после того, как она произошла, и выяснили, где и как она проводилась, говорится в статье. В докладе отмечается, что попытка иранской операции на Кипре, которая должна была быть направлена против израильтян, но была сорвана на прошлой неделе, могла быть предпринята в отместку за операцию МОССАД.

Премьер-министр Нафтали Беннет рассказал о новой «широкомасштабной операции» по получению новой информации о Роне Араде в своем выступлении на заседании Кнессета 4 октября. Несмотря на заявление, он не дал никакой дополнительной информации о судьбе пленника, который уже давно считается мертвым. С момента заявления офис Беннета не дал никаких разъяснений относительно заявления премьер-министра.

Как отмечает Al Arabiya, МОССАД в сентябре провел операции в Сирии и в ливанской деревне Наби-Шите в долине Бекаа, чтобы найти следы пропавшего пилота. У тела, захороненного в ливанской деревне, был взят анализ пробы ДНК, «чтобы изучить возможность того, что это были останки Арада».

Арад был взят в плен 16 октября 1986 года после того, как бомба, сброшенная его самолетом, повредила самолет, вынудив пилота самолета катапультироваться. Его спасли, но Арад был захвачен ливанскими шиитами из «Амаль», а затем передан иранским войскам. Арад отправил три письма из плена, и две его фотографии были опубликованы. Израиль потерял след Арада в 1988 году.

Было проведено несколько израильских операций, направленных на получение дополнительной информации о его судьбе, включая захват членов «Хезболлы» и предложение вознаграждения в размере 10 миллионов долларов. В совместном докладе МОССАД и ЦАХАЛ в 2016 году было заявлено, что Арад, скорее всего, умер еще в 1988 году.

Как ранее писал TRT на русском, 4 октября пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди объявил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены. В Никосии был арестован 38-летний азербайджанец с российским паспортом и пистолетом с глушителем. Кипрский сайт 24h.com.cy отмечает, что следствие пришло к выводу: целью покушения был не израильский миллиардер Тедди Саги, как ранее утверждалось, а другие высокопоставленные сотрудники его компании.