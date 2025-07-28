ПОЛИТИКА
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Тегеран ставит Европе ультиматум
В иранском парламенте разрабатывают законопроект о выходе из ДНЯО в случае восстановления санкций ООН по инициативе европейских стран
Тегеран ставит Европе ультиматум
Парламент Ирана / Reuters
28 июля 2025 г.

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Великобритания, Франция и Германия активируют так называемый «механизм возврата санкций» (snapback). Об этом сообщил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

По его словам, соответствующий законопроект уже обсуждается в меджлисе. Подавляющее большинство членов комиссии поддерживают инициативу выхода из ДНЯО, если европейские участники соглашения по ядерной программе запустят механизм восстановления санкций. Документ находится на стадии разработки и обсуждается на уровне профильной комиссии парламента.

Иран стал участником ДНЯО в 1970 году. В 2015 году Тегеран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. В обмен на снятие санкций Иран обязался ограничить свою ядерную программу. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки и возобновили санкции, несмотря на критику со стороны европейских союзников.

В ответ Иран с 2019 года начал поэтапно отказываться от своих обязательств и возобновил обогащение урана до высоких уровней.

Европейская тройка (E3) — Великобритания, Франция и Германия — в настоящее время рассматривает возможность активации механизма snapback. Это приведет к автоматическому восстановлению санкций ООН, наложенных до 2015 года. Срок действия механизма истекает 18 октября.

25 июля в Стамбуле состоялись консультации между Ираном и представителями европейской тройки на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны договорились продолжить переговоры.

В Тегеране неоднократно подчеркивали, что в случае восстановления санкций ООН страна пересмотрит свое участие в международных соглашениях, включая ДНЯО.

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