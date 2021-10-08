Природные достояния Кавказа – минеральные воды и лечебные грязи – используются неэффективно: к такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки госкомпании «Кавминкурортресурсы», пишет РБК со ссылкой на доклад органа госконтроля.

Проверка проводилась с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. Установлено, что АО «Кавминкурортресурсы» – основной недропользователь Кавказских Минеральных Вод – в отдельных случаях реализовывал минеральную воду в убыток или по цене себестоимости. Этот регион в Ставропольском крае включает крупные и известные курорты: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и расположенные там месторождения минеральных вод и лечебной грязи.

Госкомпании также принадлежит 25% производителя «Ессентуков» – ООО «Холдинг Аква». В 2020 году «Кавминкурортресурсы» заключили соглашение о консолидации активов СП «Холдинг Аква» с новым частным инвестором, поясняет Счетная палата. По этому договору под госконтролем остается добыча минеральной воды, а разливать и продавать воду будет частный инвестор.

Для «Кавминкурортресурсов» экономически целесообразнее было бы развивать самостоятельный розлив воды, считают проверяющие. Проверка показала, что разведданные и оцененные запасы минеральной воды у «Кавминкурортресурсов» составляют более 42% от общих в регионе, а лечебных грязей – более 43%. При этом месторождения лечебных грязей освоены менее чем на 1%, а минеральной воды – примерно на 15%.

Как отметил аудитор Сергей Мамедов, контроль за учетом добываемых подземных вод при разработке месторождений недостаточный. Это создает риски добычи минеральной воды сверх установленного уровня и занижения налоговой базы при расчете налога на добычу полезных ископаемых.

Хотя число отдыхающих в санаториях и пансионатах Кавминвод увеличивается, поставки минеральной воды и лечебной грязи в санаторно-курортные учреждения не растут. Количество договоров на поставку минеральной воды в 2021 году снизилось по сравнению с 2019 годом почти на 35% (в денежном выражении падение составило 75%, до 92,9 млн рублей).

Снижение спроса Счетная палата связала с тем, что многие санатории и пансионаты широко используют так называемые заменители. «Вместо ванн с минеральной водой гостям и жителям Кавминвод отпускаются ванны с водопроводной водой, в которую добавляются различные средства, не обладающие достаточными лечебными и профилактическими свойствами», – отмечается в докладе.

Из-за снижения спроса потери минеральной воды от самоизливающихся источников значительно превысили объемы продаж. Так, на курорте Пятигорск закрыто большинство бальнеологических комплексов, а минеральная вода из самоизливающихся источников «разгружается на поверхность».

Местное население и гости города принимают неорганизованные «народные ванны» на южном склоне горы Машук. Изменить ситуацию возможно за счет строительства терм – такой проект предусмотрен стратегией «Кавминкурортресурсов», но не реализован. Причина в том, что подходящая для создания термального комплекса площадка на Железноводском месторождении расположена в первой зоне санитарной охраны.

В 2019 году на курортах Кавказских Минеральных Вод, по данным туристского информационного центра Ставропольского края, отдохнули на 11% больше туристов, чем годом ранее, – всего 1,2 млн человек. В 2020 году из-за пандемии турпоток в Кавминводах ожидаемо упал, до 460 тысяч человек.

Как писалранее TRT на русском, управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело о халатности после того, как детей с инвалидностью отправили в пансионат «Полярные зори» в Анапе. Родители детей возмутились антисанитарными условиями проживания. Дело возбудили против неустановленных лиц в администрации Красносельского района Петербурга. По мнению СК, условия проживания в пансионате «не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности». Стоимость путевки составила 47 тысяч 407 рублей за 21 день или 2300 рублей в сутки за отдыхающего. Всего детям-инвалидам и сопровождающим их лицам выдали 51 путевку. Родители детей, которые должны были отдохнуть в санатории, описывают условия, где им приходится жить. «Состояние номера – ужасное: нет ключа от входной двери, пыль и паутина везде, сломанная тумба и шкаф, ванная комната в черной плесени и грибке, ржавые и протекающие трубы канализации, обертки от презервативов под кроватью и гнилой апельсин, нет стола, стульев, холодильника, телевизора и кондиционера», – рассказывала одна из родительниц. По ее словам, воду в санатории подают пять раз в день и это время совпадает с приемом пищи, поэтому нужно делать выбор либо в пользу еды, либо в пользу душа.