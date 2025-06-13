Украина внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке после ударов Израиля по территории Ирана.

Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости предотвратить дальнейшую дестабилизацию региона и минимизировать жертвы среди мирного населения.

«Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках», — говорится в заявлении МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство также заявило, что Иран оказывает поддержку Российской Федерации в войне против Украины.

В Киеве подчеркнули, что восстановление мира и стабильности в регионе отвечает интересам всего международного сообщества.

«В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи», — отметило министерство.

Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев» в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана.

Президент США Дональд Трамп, комментируя события, заявил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

«Я дал Ирану шанс на сделку, просил просто заключить ее, но несмотря на усилия, они так и не справились. Некоторые иранские лидеры говорили смело, но не понимали, что их ждет», - заявил Трамп.