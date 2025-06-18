Коалиция американских законодателей пытается заблокировать возможность президента Трампа начать войну с Ираном без одобрения Конгресса, пишет Guardian.

17 июня республиканец Томас Мэсси объединился с прогрессивными демократами и внес на рассмотрение Палаты представителей резолюцию о военных полномочиях. Согласно документу, президент должен будет получить одобрение Конгресса перед любым военным ударом по Ирану. Сенатор-демократ Тим Кейн подал аналогичный законопроект в Сенат.

«Это не наша война», — написал Мэсси в X, подчеркнув, что решение о начале военных действий, согласно Конституции США, должен принимать Конгресс. Демократы Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес поддержали инициативу, а позже к ним присоединился и глава Прогрессивного кокуса Грег Казар.

Инициатива появилась вскоре после того, как Трамп покинул саммит G7 и призвал Иран к «безоговорочной капитуляции» на фоне массированных израильских ударов по иранским военным объектам и ядерной инфраструктуре.

В Белом доме, несмотря на растущую тревогу, отрицают планы вмешательства. «Американские силы сохраняют оборонительную позицию», — заявил представитель военного ведомства Алекс Пфайффер. Однако американские военные самолеты и корабли уже передислоцированы ближе к региону. Кроме того, Израиль открыто требует от США присоединиться к ударам по ядерным объектам Ирана.

По оценкам экспертов, подземные иранские объекты могут быть разрушены только американскими бомбами особой мощности GBU-57. Они способны поражать подземные цели на глубине до 100 метров, иранский центр Фордо расположен в 80 метрах под землей.

Хотя Трамп пришел к власти с обещанием не втягивать США в новые конфликты, сейчас он, по сути, на пороге того, чтобы вместе с Израилем начать войну против Ирана.

Военные амбиции президента столкнулись с сопротивлением в обеих партиях.

Ранее Трамп дважды накладывал вето на аналогичные резолюции о военных полномочиях. Он также публично критиковал Мэсси за несогласие с его политикой.

Демократ Ро Ханна, соавтор резолюции, предупредил республиканцев о возможной реакции их избирателей в случае блокировки инициативы.

«Для демократов это шанс снова стать партией, выступающей против войн», — заявил он. Ханна уверен, что документ может быть принят, если его допустят к голосованию в Палате представителей, где у республиканцев минимальное большинство.



