Представители движения «Талибан» провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре, стороны договорились о доставке американской гуманитарной помощи в Афганистан и содействии в работе благотворительных организаций.

Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов временного правительства талибов. «Двухдневный диалог между делегациями США и Исламского Эмирата Афганистана прошел успешно. Во время встречи были подробно обсуждены политические вопросы, и Исламский Эмират считает полное выполнение Дохийского соглашения лучшим способом решения проблем», – говорится в заявлении движения по итогам встреч.

Отмечается, что в результате переговоров талибы добились получения гуманитарной помощи от США для Афганистана. Она также будет заключаться в предоставлении помещений для доставки грузов другим гуманитарным организациям. При этом представители движения подчеркнули, что помощь, которую станет получать Кабул, «не должна увязываться с политическими вопросами».

Они также заявили, что планируют сотрудничать с благотворительными организациями, чтобы обеспечить прозрачную доставку гумпомощи тем, кто ее заслуживает.

Делегации дух стран договорились предпринимать усилия для улучшения дипломатических отношений и решили, что такие встречи, если потребуется, будут проводиться и в будущем.

Глава МИД Афганистана Мавлави Амир Хан Моттаки предупредил США, что любые попытки Вашингтона ослабить власть движения «Талибан» могут вызвать «проблемы для народа». «Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы», – заявил Моотаки афганскому информационному агентству Bakhtar.

Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что международные организации планируют доставить в Афганистан самолетами наличные деньги, чтобы раздать их наиболее нуждающимся гражданам страны. По договоренности с движением американские доллары могут распределить либо через Всемирную продовольственную программу, либо через банки от имени ООН. Поясняется, что официальные лица организации уже провели переговоры с банками об открытии каналов распределения средств.

Представители движения считают, что помимо США помощь в восстановлении Афганистана может оказать и Россия. Замминистра информации и культуры во временном правительстве Забихулла Муджахид заявил, что РФ – важная страна в экономическом плане. «Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку», – отметил он и подчеркнул важность иностранных инвестиций и сотрудничества с другими государствами.

По его словам, переговоры с РФ в первую очередь касаются признания нового правительства Афганистана. В ближайшее время планируется восстановление прямого авиасообщения из аэропорта Кабула в Россию и другие страны.

Как писалранее TRT на русском, в Кабуле 7 октября прошли переговоры представителей движения с делегацией Узбекистана. Стороны решили вскоре на очередной встрече рассмотреть вопросы строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Кроме того, достигнута договоренность обсудить реализацию проекта по строительству линии электропередач (ЛЭП) «Сурхан – Пули-Хумри». Правительство талибов заверило, что Узбекистан не столкнется с угрозами со стороны Афганистана. Ташкент, в свою очередь, заявил о готовности выполнять обязательства в сферах энергетики, транспорта и торговли.