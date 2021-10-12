Старший полковник КНДР в отставке, прослуживший более 30 лет в разведке, рассказал в интервью BBC, как Трудовая партия зарабатывает на продаже оружия и наркотических веществ, а также о специальном террористическом отделе.

Ким Кук Сон трудился в Главном разведывательном бюро Северной Кореи в звании старшего полковника, но был вынужден бежать из страны в 2014 году в Южную Корею. С тех пор он работает на ее разведку, но все еще опасается за свою жизнь, помня о наличии специальной «оперативной группы по борьбе с терроризмом». Она была создана в 2009 году, чтобы бороться с противниками северокорейского режима, включая организацию убийств.

Сам Ким Кук Сон руководил операцией по устранению другого высокопоставленного офицера – Хван Чжан Ёпа, который бежал из КНДР в 1997 году. Приказ убить его поступил в том же 2009 году. «Терроризм был и остается в Северной Корее инструментом политики и охраны высочайшего достоинства Ким Чен Ира и Ким Чен Ына», – сказал бывший разведчик. Однако покушение не удалось.

Два офицера северокорейской армии до сих пор отбывают тюремные сроки в Южной Корее за попытку убийства.

Он также подтвердил, что потопление южнокорейского корвета «Чхонан» в марте 2010 года и ракетный обстрел острова Ёнпхендо в ноябре того же года – следствие прямых приказов Ким Чен Ына. По его словам, разведка КНДР вполне успешна во внедрении своих шпионов в правительственные организации разных стран, в том числе Южной Кореи.

Руководство Северной Кореи еще во время правления Ким Чен Ира начало готовиться к «кибервойнам» и создало специальное подразделение, которое отбирало самых способных молодых людей и обучало их. «Между собой мы называли его «информационным центром Ким Чен Ына»», – рассказал Ким Кук Сон.

Кроме того, он заявил о том, что Трудовая партия еще с 1990-х активно занимается производством и распространением наркотиков.

«Я привез в страну трех иностранных специалистов и с их помощью создал на территории учебного лагеря под кодовым названием «715-й офис связи» лабораторию по изготовлению метамфетамина. Вырученные доллары считались личным подарком Ким Чен Ыну», – сообщил перебежчик. На них северокорейский лидер «строит виллы, приобретает заграничные автомобили, деликатесы, одежду и предметы роскоши».

Другой источник дохода – продажа оружия и военных технологий странам Ближнего Востока и Африки. В их числе Иран и такие государства, где «велись затяжные гражданские войны» – Сирия, Мьянма, Ливия и Судан.

Как писалранее TRT на русском, КНДР впервые испытали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», которую разработала северокорейская Академия военных наук. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. 28 сентября северокорейские военные провели также пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд из внутреннего района на восток. А 15 сентября Северная Корея провела испытания железнодорожного мобильного ракетного комплекса. Цель учений – подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожной мобильной ракетной системы, оценить боеготовность и способность к выполнению огневых задач нового полка и отработать порядок боевых действий. По мнению ряда военных экспертов, во время испытаний были выпущены баллистические ракеты KN-23, которые считаются копией российского «Искандера». 13 сентября Пхеньян также испытал две крылатые ракеты большой дальности.