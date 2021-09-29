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КНДР объявила о запуске первой в истории страны гиперзвуковой ракеты
Испытания «Хвасон-8» проведены на севере страны. Ракета разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений
КНДР объявила о запуске первой в истории страны гиперзвуковой ракеты
Фото: Reuters / Others
29 сентября 2021 г.

В КНДР впервые испытали новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», которую разработала северокорейская Академия военных наук, сообщилоЦентральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пуск осуществили утром 28 сентября на одном из полигонов в провинции Чагандо на севере страны. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отмечает издание. При этом нет информации о том, какое расстояние пролетела ракета.

Поясняется, что за испытанием наблюдал член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон.

Разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны и укрепления ее мощи», подчеркивает ЦТАК. Это один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, который принят по итогам 8-го съезда Трудовой партии Кореи в январе 2021 года.

28 сентября северокорейские военные провели пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщилоагентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. В комитете заявили, что КНДР утром выпустила, по меньшей мере, один неопознанный снаряд из внутреннего района на восток. Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют запуск для получения дополнительной информации.

Как писал ранее TRT на русском, 15 сентября Северная Корея провела испытания железнодорожного мобильного ракетного комплекса. Цель учений – подтвердить практичность впервые примененной к бою железнодорожной мобильной ракетной системы, оценить боеготовность и способность к выполнению огневых задач нового полка и отработать порядок боевого действия. По мнению ряда военных экспертов, во время испытаний были выпущены баллистические ракеты KN-23, которые считаются копией российского «Искандера». 13 сентября Пхеньян также испытал две крылатые ракеты большой дальности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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