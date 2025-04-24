ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия возобновит ядерные испытания?
Москва готова снять мораторий на ядерные тесты, если США предпримут аналогичные шаги
Россия возобновит ядерные испытания?
Россия может возобновить ядерные испытания, если США снимут мораторий / Reuters
24 апреля 2025 г.

Россия может возобновить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Это стало очередным обострением ядерной риторики, вызывающей тревогу у западных официальных лиц.

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — утверждает Шойгу, характеризуя западные военные приготовления как откровенно конфронтационные.

«В этом случае Россия может последовать их (американцев) примеру в качестве ответной меры», — подчеркнул Шойгу.

Он подчеркнул, что Министерство обороны и госкорпорация «Росатом» полностью готовы к возобновлению ядерных тестов. По словам Шойгу, истекающие гарантийные сроки американских ядерных боеголовок и продолжающаяся разработка новых видов оружия США могут стать причиной, почему Вашингтон захочет возобновить испытания.

Эти комментарии следуют за прошлогодним заявлением президента Владимира Путина о том, что Россия проведет ядерные испытания «при необходимости», хотя он утверждал, что непосредственной потребности нет. 

Эта ядерная демонстрация разворачивается на фоне сложного исторического контекста. США и Советский Союз подписали Договор о частичном запрете ядерных испытаний в 1963 году, вынудив проводить испытания под землей. За этим последовал Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, ограничивающий мощность 150 килотоннами. Хотя Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был согласован в 1990-х годах, он так и не вступил в силу после того, как Сенат США отказался от ратификации в 1999 году.

Ни одна из стран официально не проводила полномасштабных ядерных испытаний десятилетиями — последнее испытание России состоялось в 1990 году, а США — в 1992 году. Вашингтон неоднократно обвинял Россию в проведении секретных «сверхкритических» испытаний. При этом сами американцы утверждают, что поддерживают собственный потенциал посредством компьютерного моделирования и докритических испытаний.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил позицию России в сентябре 2024 года, заявив: «Мы можем провести такие испытания, но не будем, если США воздержатся». Он также подтвердил, что у РФ есть полностью пригодный испытательный полигон на Новой Земле — объект, на котором было проведено 132 советских ядерных взрыва, составивших 94% всей мощности советских ядерных испытаний.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us