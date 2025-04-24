Россия может возобновить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Это стало очередным обострением ядерной риторики, вызывающей тревогу у западных официальных лиц.

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — утверждает Шойгу, характеризуя западные военные приготовления как откровенно конфронтационные.

«В этом случае Россия может последовать их (американцев) примеру в качестве ответной меры», — подчеркнул Шойгу.

Он подчеркнул, что Министерство обороны и госкорпорация «Росатом» полностью готовы к возобновлению ядерных тестов. По словам Шойгу, истекающие гарантийные сроки американских ядерных боеголовок и продолжающаяся разработка новых видов оружия США могут стать причиной, почему Вашингтон захочет возобновить испытания.

Эти комментарии следуют за прошлогодним заявлением президента Владимира Путина о том, что Россия проведет ядерные испытания «при необходимости», хотя он утверждал, что непосредственной потребности нет.

Эта ядерная демонстрация разворачивается на фоне сложного исторического контекста. США и Советский Союз подписали Договор о частичном запрете ядерных испытаний в 1963 году, вынудив проводить испытания под землей. За этим последовал Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, ограничивающий мощность 150 килотоннами. Хотя Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был согласован в 1990-х годах, он так и не вступил в силу после того, как Сенат США отказался от ратификации в 1999 году.

Ни одна из стран официально не проводила полномасштабных ядерных испытаний десятилетиями — последнее испытание России состоялось в 1990 году, а США — в 1992 году. Вашингтон неоднократно обвинял Россию в проведении секретных «сверхкритических» испытаний. При этом сами американцы утверждают, что поддерживают собственный потенциал посредством компьютерного моделирования и докритических испытаний.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил позицию России в сентябре 2024 года, заявив: «Мы можем провести такие испытания, но не будем, если США воздержатся». Он также подтвердил, что у РФ есть полностью пригодный испытательный полигон на Новой Земле — объект, на котором было проведено 132 советских ядерных взрыва, составивших 94% всей мощности советских ядерных испытаний.



