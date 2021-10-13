Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны.

В документе указаны только имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителя, остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо засекречены.

Среди заявителей из России упомянуты полные тезки Олега Сафонова, бывшего главы Ростуризма, и Владимира Правдивого, генерального директора «Авито». У них также совпадает место рождения – Целиноград (бывший Нурсултан, Казахстан) у Сафонова и село Арзгир в Ставропольском крае у Правдивого.

«Золотой паспорт» Черногории также получили тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, тезка бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского и тезка бывшего гендиректора, а ныне члена совета директоров ТМК Александра Ширяева.

Telegram-канал организации «Трансперенси интернешнл» отметил также, что среди обладателей «золотых паспортов», предположительно, оказалась семья депутата Госдумы: жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата нового созыва от КПРФ. На посту парламентария Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли.

Давать гражданство в обмен на инвестиции в Черногории начали в ноябре 2019-го, однако процесс одобрения заявок был приостановлен до лета 2020-го в результате закрытия границ из-за пандемии. В июне 2020 года международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства, сообщила, что первым обладателем «золотого паспорта» страны стал россиянин. Его имя не разглашалось.

Иностранцы, которые хотят получить «золотой паспорт», должны купить недвижимость по цене от 250 000 евро на севере страны или от 450 000 евро на юге и в столице, а также сделать благотворительный взнос на сумму 100 000 евро. В Черногории двойное гражданство запрещено, однако на получателей «золотых паспортов» этот запрет не распространяется.

Схожие схемы по оформлению гражданства через инвестиции были введены ЕС на Кипре, Мальте и в Болгарии. Однако после критики со стороны Брюсселя, который указал на риски коррупции, отмывания денег и ухода от налогов, заложенные в них, такие программы либо отменили, либо скорректировали.

Так, Болгария изменила правила программы, увеличив размер инвестиций до 1 млн евро, а срок их сохранения – удлинился с четырех лет до пяти. Мальта приостановила действие схемы в связи с исчерпанием квоты на выдачу «золотых паспортов». Ее условия также были скорректированы: теперь для получения паспорта страны необходимо провести от 1 до 3 лет в статусе резидента, причем претенденты подлежат тщательной юридической проверке. На Кипре предоставление гражданства в обмен на инвестиции прекратили вовсе после скандального расследования канала Al Jazeera, который выяснил, что паспорт республики мог получить по неофициальным каналам даже человек с криминальной историей. Черногория планирует отменить выдачу «золотых паспортов» со следующего года.