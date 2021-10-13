Активисты экологической организации Greenpeace во Франции устроили акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь перед зданием промышленной компании Orano, говорится на сайте организации.

Активисты установили перед зданием Orano 15 металлических бочек с изображением символа радиационной опасности в знак протеста против вывоза радиоактивных отходов в российский Северск.

Ранее французское отделение Greenpeace провело расследование, в результате которого выяснило, что вывоз радиоактивных отходов в Россию возобновился после одиннадцатилетнего перерыва. Согласно расследованию, в январе-феврале текущего года Orano отправило сотни тонн использованного урана Росатому.

В Orano, специализирующейся на производстве и переработке ядерного топлива с французских АЭС, подтвердили Greenpeace сделку и свою причастность к поставкам. В компании сообщили, что поставляемый регенерированный уран Росатом после дополнительной переработки планирует повторно использовать в своих ядерных реакторах на предприятии в Северске (Томск-7). По данным Greenpeace, новые поставки урановых «хвостов» из Франции в Россию запланированы в период с октября по декабрь 2021 года.

По информации организации, активисты получили снимки со спутников, на которых зафиксировали тысячи бочек, находящихся на открытом воздухе в Северске.

«На самом деле, предполагает Greenpeace, большая часть регенерированного урана останется в России на хранении неограниченное время. Таким образом, этот уран можно расценивать не как сырье для производства нового ядерного топлива, а как ядерные отходы, ввоз которых в Россию запрещен», – отмечают экологии.

В Greenpeace указывают, что вывоз радиоактивных отходов из страны Евросоюза в третьи страны может быть осуществлен только при соблюдении строгих условий, среди которых обеспечение безопасной транспортировки и организации логистических операций надлежащим образом.

Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения (официально их ввоз был прекращен десять лет назад). При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По подсчетам Greenpeace, на данный момент в России накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны.

Ранее TRT на русском подробно писал о том, что Росатом ведет большое число зарубежных проектов, на которые в ближайшие годы понадобится много урана, запасы которого в самой России довольно бедные. При этом эксперты отмечали, что решение проблемы растущих аппетитов компании было найдено в технологии переработки ядерных отходов, ввоз которых из-за рубежа возобновился в 2019-м.