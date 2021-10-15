Казахстан планирует увеличить темпы поставок муки и пшеницы в Афганистан, сообщило Министерство сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, за сентябрь и начало октября в Афганистан из Казахстана отправлено 60,2 тысячи тонн муки и 15,6 тысячи тонн зерна.

Как пояснили в Минсельхозе, изменение политической ситуации в Афганистане привело к приостановке торговых операций со всеми странами-партнерами, в том числе с Казахстаном.

«Некоторое время были невозможны межбанковские транзакции и подача железнодорожных вагонов, поскольку собственники опасались за их сохранность и возвратность. Однако в настоящее время проблемы решены: транзакции осуществляются через банки третьих стран, подача вагонов восстановлена», – отметили в Министерстве.

Афганистан – один из главных и традиционных рынков сбыта казахстанских пшеницы и муки. В 2020 году в эту страну было отгружено более 2 млн тонн казахстанского зерна и муки в зерновом эквиваленте. Из 300 местных экспортеров муки с афганским и другими рынками взаимодействуют 183 предприятия, еще 49 осуществляют отгрузки только в Афганистан.

«У экспортеров имеются налаженные транспортные коридоры и устоявшиеся бизнес-контакты, которые продолжают работать и при новой власти», – подчеркнули в Минсельхозе республики. При этом уточнили, что казахстанской сельхозпродукцией пользуются северные афганские провинции – Балх, Баглан, Тахар и Кундуз, а также столичный регион и Кабул. Ежегодно Казахстан экспортирует 7–8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте в 40 стран мира.

Две трети муки, вывозимой из Казахстана, отправляется напрямую в Афганистан. Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в сентябре заявил, что в этом году республика продолжит поставлять зерно и муку на такие традиционные рынки, как страны Центральной Азии, Иран и Афганистан. По прогнозам ведомства, в этом году республика соберет порядка 16 млн тонн зерна.

Ранее Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) направил в Афганистан 100 тонн семян пшеницы, сообщило 11 октября агентство Anadolu. Гуманитарная помощь распределена среди 15 тысяч жителей Кабула, Газни, Майданшахра, Саидабада, Тахара, Кундуза, Баглана и Кандагара. Семена были закуплены активистами İHH со складов в турецких провинциях Эскишехир, Киршехир и Конья.

Как писалранее TRT на русском, в ходе недавних переговоров в Катаре с американской делегацией представители движения «Талибан» добились получения гуманитарной помощи также и от США. Она будет заключаться в предоставлении помещений для доставки грузов другим гуманитарным организациям. При этом талибы подчеркнули, что помощь, которую станет получать Кабул, «не должна увязываться с политическими вопросами». Они также заявили, что планируют сотрудничать с благотворительными организациями, чтобы обеспечить прозрачную доставку гумпомощи тем, кто в ней нуждается. Представители движения считают, что помимо США помощь в восстановлении Афганистана может оказать и Россия.