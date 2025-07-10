ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США требуют «дорожную карту» мира от России
Лавров и Рубио обсудили войну в Украине, Иран, Сирию и проблемы в отношениях России и США на полях форума АСЕАН в Куала-Лумпуре
США требуют «дорожную карту» мира от России
Лавров и Рубио провели 50 минут переговоров / Reuters
10 июля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели 50-минутную встречу на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности в Куала-Лумпуре. Об этом сообщили информационные агентства и пресс-служба МИД России.

Стороны обсудили войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также работу дипломатических миссий. Российская сторона вновь подняла вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

По заявлению МИД России, Лавров и Рубио подтвердили «взаимное стремление к мирному разрешению конфликтов, восстановлению российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, а также содействию свободным контактам между обществами двух стран».

Reuters передает, что Рубио выразил разочарование «отсутствием гибкости» в позиции Москвы по мирному урегулированию. По его словам, США хотят видеть «дорожную карту» окончания конфликта. Он назвал разговор с Лавровым «открытым и важным».

Переговоры состоялись спустя несколько часов после российского удара по Киеву, в результате которого погибли как минимум два человека. Президент США Дональд Трамп ранее резко раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина и заявил о планах увеличить военную помощь Украине.

В последний раз Лавров и Рубио встречались в феврале в Саудовской Аравии. Между ними также сохраняются регулярные телефонные контакты. После Малайзии глава МИД России направится в Северную Корею, с которой Москва продолжает укреплять военное сотрудничество.

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