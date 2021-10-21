Интерес к кафедре тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, одного из важнейших университетов Украины, растет из года в год: в настоящий момент здесь обучается и работает около 160 человек на ступенях бакалавра, магистра и доктора, рассказала агентству Anadolu завкафедрой профессор Ирина Покровская.

На кафедре, основанной в 1995 году, преподают наряду с турецким также азербайджанский, гагаузский, крымскотатарский языки.

«Учебная программа почти не отличается от турецкой. Поступающие к нам студенты начинают с нуля. Первые два года мы преподаем турецкий язык, затем литературу, переводческую деятельность и лингвистику. За последние два года число студентов, обучающихся на нашей кафедре, резко возросло», – отметила Покровская.

По словам профессора, университет имеет прямые договоренности об обмене опытом с турецкими вузами, в том числе Стамбульским, Анатолийским, Анкарским университетами, а также университетами Памуккале и Гази.

Преподаватель кафедры тюркологии Мухаммед Нурулла Джиджиоглу отметил, что специально приехал из Турции в Украину для преподавания в Киевском национальном университете.

Мотивация студентов, поступающих учиться, самая разная: второкурсник Антон Титов решил изучать турецкий язык и культуру из-за своих друзей-турок, третьекурсница Эсма Юнусова захотела углубить свои лингвистические знания, поскольку хорошо знает родственный крымскотатарский язык, а второкурсница Юлия Золоткова заинтересовалась Турцией после просмотра популярного сериала «Великолепный век».

Ранее TRT на русском писал, что Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы.