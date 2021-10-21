Четырех жительниц Туркменистана в течение двух недель ежедневно вызывают на допросы в спецслужбы страны: ранее они написали президенту Гурбангулы Бердымухамедову письмо, в котором жаловались на нехватку муки и масла, передает туркменская служба «Радио Свободы».

Как сообщает корреспондент «Азатлыка», четыре женщины в возрасте около 50 лет вынуждены были написать президенту Туркменистана письмо: в нем они говорили о нехватке продовольствия и безработице в стране и просили Бердымухамедова решить эти проблемы. Жители этрапов и сёл время от времени, думая, что, возможно, президент не знает обо всех этих проблемах, пишут письма главе государства в надежде донести до него то, как стало трудно жить. Так же поступили и четверо жительниц Фарапского этрапа Лебапского велаята, отмечает корреспондент издания.

Однако это письмо не дошло до главы государства, а оказалось в местном управлении министерства нацбезопасности. И теперь сотрудники спецслужб в течение последних двух недель ежедневно допрашивают написавших его женщин. Они рассказали изданию, что в ведомстве им каждый раз задают один и тот же вопрос: «Зачем вы просили у президента муку и масло?»

В публикации отмечается, что власти Туркменистана не признают наличие продовольственного кризиса в стране, рассматривая его как «мелкую проблему».

Ранее сообщалось, что в стране на фоне экономического кризиса ввели продуктовые пайки, которые по субсидированным ценам распространялись через систему государственных магазинов. Они включали в себя куриные окорочка, растительное масло, сахар и яйца. Однако спустя несколько месяцев продуктовые пайки перестали поступать в продажу.

Ранее TRT на русском писал, что за время правления Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова численность населения страны сократилось до уровня 1980-х. Таких показателей не ожидали даже местные чиновники, занимающиеся переписью населения