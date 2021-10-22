Копии советских истребителей МиГ-19 в Китае превратили в беспилотники. Снимки переоборудованных списанных самолетов Shenyang J-6 опубликовали в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, сообщил портал Defence News.

Издание приводит спутниковый снимок, который демонстрирует 50 беспилотных самолетов J-6 на авиабазе Ляньчэнь. Также беспилотные самолеты расположены на базе Янтан-ли.

Еще один снимок беспилотного самолета, основанного на советской конструкции, опубликовали в официальном аккаунте Командования восточного театра военных действий НОАК в социальной сети Weibo. Фотографию сделали во время церемонии открытия нового учебного цикла в неназванной части.

Defence News отмечает, что пилотируемые версии J-6 сняли с вооружения в 2010 году, а в 2013 году появились сообщения о работе над беспилотными версиями самолета. Автор материала предположил, что БПЛА могут готовить для массированных налетов с целью перенасыщения системы ПВО противника.

Истребитель J-6 вооружен тремя пушками НР-30 калибра 30 миллиметров. Также самолет может нести бомбы и ракеты на внешних точках подвески.

Китайцы не первый раз переделывают старые советские самолеты в беспилотники. Например, их транспортный беспилотник FH-98 создан на базе многоцелевого биплана Y-5B, копии советского «Кукурузника». В сентябре в Китае представили беспилотник с суточной автономностью. Дрон CH-6 получил экономичные турбовентиляторные двигатели, что позволяет находиться в воздухе около 20 часов. Беспилотник может развивать скорость до 700 километров в час.