Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине. По его словам, это решение связано с отсутствием прогресса по украинскому урегулированию. В связи с этим Трамп объявил о сокращении ранее установленного срока ультиматума.

«Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

14 июля американский президент сообщил, что «недоволен» действиями Москвы. Он пообещал ввести вторичные пошлины «примерно 100%» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет зафиксировано продвижения в диалоге с Киевом.

Тогда же Трамп заявил, что США поставят Украине новое вооружение. Он подчеркнул, что за него заплатят страны Европейского союза.

Ранее Кремль отверг возможность завершения войны в Украине до истечения 50-дневного срока, установленного президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи на высшем уровне между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимо полное согласование условий мирного договора, на что в отведенные сроки времени нет.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Можно ли пройти этот процесс за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также подчеркнул, что меморандумы, которыми российская и украинская делегации обменялись во втором раунде переговоров, «диаметрально противоположны», и сблизить их за короткое время невозможно. По его словам, требуется «очень сложная дипломатическая работа».