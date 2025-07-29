Новая национальная стратегия Франции

«Постоянство российской угрозы на границах Европы — устойчивая опасность, которая организуется, готовится и с которой нам предстоит иметь дело в будущем. Для европейцев в конечном счете все исходит из этого», — говорится во вступительном слове президента Франции Эммануэля Макрона к новому официальному докладу «Обзор национальной стратегии» (Revue nationale strategique 2025). Его подготовил Секретариат по национальной обороне и безопасности.

Большая часть документа посвящена угрозе со стороны Москвы, которую авторы публикации обвиняют в ведении «гибридной войны» против Европы. По их словам, Россия усилила наступательные возможности, использует информационные операции и киберпространство, переводит экономику на военные рельсы, «подрывая тем самым систему равновесия, которая сложилась после Холодной войны».

В центре внимания — война в Украине, авторы подчеркивают, что это не локальный конфликт, речь идет о наступлении новой эпохи, в которой возрождается «государственная агрессия» и происходит эрозия международного права. В публикации отмечается, что стратегия РФ заключается не только в действиях на украинском фронте, но и в гибридных операциях на всех континентах — от Балканского полуострова до Африки.

Авторы доклада сетуют, что французская армия не соответствует необходимым стандартам, значительно отставая от новых вызовов. Ей нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности в самой Европе, а для этого необходимо реформировать вооруженные силы, создать стратегические резервы, усовершенствовать системы ПВО и киберобороны, усилить логистику, увеличить военное производство и т.д.

Главным в обороне Франции считается ядерное оружие морского и воздушного базирования. В докладе отмечается, что война на материковой части Франции едва ли вероятна, однако авторы опасаются скрытых атак на критическую инфраструктуру: физическую и электронную.

Французские исследователи опасаются и конфронтации в космосе, в документе они приводят случаи, когда российские спутники сближались с европейскими и американскими для перехвата данных, разведки, создания угрозы.

В Европе опасаются применения Россией «информационного оружия» и манипуляций общественным мнением.

Помимо этого, в докладе называются угрозы, исходящие от нелегальной миграции, которую называют «вызовом для внутренней стабильности, общественной безопасности и социальной сплоченности». Миграцию авторы публикации считают частью гибридной войны, инструментом дестабилизации, который способен провоцировать социальные кризисы. В документе отмечается, что Москва может воспользоваться любой нестабильностью в качестве рычага политического давления.

По стопам Лондона

За месяц до Франции Обзор стратегии национальной безопасности в 2025 году опубликовала Великобритания. В ней также говорилось о том, что Лондон должен быть «готов к войне» в случае нападения России, которая считается «непосредственной и насущной угрозой» и назвал НАТО краеугольным камнем британской обороны, а ядерное сдерживание — более необходимым, чем когда-либо. Помимо РФ, в качестве геополитических угроз Соединенного Королевства назывались Иран, Китай и КНДР.

Вооруженные силы страны предполагается реорганизовать и через десять лет сделать Британию ведущей технологической державой в области обороны, обладающей интегрированными силами, которые «сдерживают, сражаются и побеждают благодаря постоянным инновациям в условиях военного времени».

Впрочем, эта инициатива выглядит скорее как желание, «образ будущего», а не реальный план реорганизации вооруженных сил. Из доклада создается ощущение, что Британия готовится к войне, но явно не у себя дома.

Большое внимание в обзоре уделяется инвестициям и созданию рабочих мест в военных областях в ближайшие пять — десять лет.

При этом из бюджета на реализацию всех планов планируется выделить 62,2 млрд фунтов стерлингов в этом году и 73,5 млрд фунтов стерлингов в 2028-2029 годах. Однако, по словам экспертов, главная проблема в том, что у Британии нет на это денег.

Как пояснил политолог, независимый исследователь Российского совета по международным делам Евгений Макаров, один из ключевых пунктов Обзора «НАТО — прежде всего» означает, что Британия видит альянс в числе своих инструментов по обеспечению собственной безопасности и расширения ее возможностей за пределами собственных территорий.

«И только так, поскольку Североатлантический блок — это проекция интересов Британии в отсутствии собственных средств и возможностей по их достижению. Несмотря на все заявления европейских политиков о начале эры независимой от Белого дома военной политики, саммит НАТО в Гааге показал лишь риторическую направленность этих слов. Находясь на борту авианосца Prince of Wales, премьер-министр Кир Стармер признался, что хочет привязать Америку Трампа к европейской обороне, увеличив расходы. Из этого мы должны и исходить, а получится или нет — другой вопрос», — пояснил эксперт.

Европа вооружается

В целом Европа в последнее время активно вооружается, готовясь к конфликту с Россией. Накануне стало известно о планах Германии удвоить оборонный бюджет страны к 2029 году, увеличив его до €162 млрд. Среди потенциальных закупок Берлина ожидается до 2,5 тыс. боевых бронированных машин GTK Boxer и до 1 тыс. танков Leopard 2 в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО.

Помимо этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной армией Европы, планируя для этого увеличить число военных на добровольной основе.

По его словам, в Европе допустили ошибку, не слушая предупреждения балтийских государств «об исходящих от России угрозах». Он добавил: сейчас в евроатлантическом регионе опасаются, что «РФ продолжит войну за пределами Украины».

Президент США Дональд Трамп не раз требовал от Европы «взять на себя ответственность за безопасность континента» и повысить оборонные расходы до 5% от национальных ВВП.

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в беседе с TRT на русском отметил, что для военной реформы в Германии предусмотрены прежде всего крупные финансовые средства, направленные на модернизацию материально-технической базы, создание и модернизацию военной инфраструктуры, средств связи, амуниции и так далее.

«Слабым местом военной реформы считается набор личного состава, поскольку, несмотря на достаточно привлекательные условия несения службы, бундесвер с момента отмены всеобщей воинской повинности в 2011 году испытывает острую нехватку кадров. Это касается практически всех позиций в немецкой армии», - уверен германист.

По его мнению, решить задачу на базе добровольного, контрактного формирования вооруженных сил не представляется возможным.

«Даже возврат к системе призыва не решит проблему кадрового комплектования немецкой армии, потому что есть широкие возможности совершенно легально не идти служить, например выбрать альтернативную гражданскую службу. Вообще создается ощущение, что заявление Мерца о «сильнейшей армии в ЕС», наряду с другими высказываниями, направленными на «оборонческий риторический пафос, стилистически копирует логику Холодной войны», — пояснил эксперт.

По его словам, Мерц стремится к такой модели, как политик, который в значительной степени сформировался в годы Холодной войны.

«Он пытается здесь копировать раннего Гельмута Коля, образца первой половины 80-х годов. Экс-канцлер также выступал с резко конфронтационным курсом в отношении Советского Союза, поддерживал все американские инициативы, направленные на расширение уровня геополитического противостояния», — подытожил аналитик.