ПОЛИТИКА
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Главе Гагаузии грозит девять лет тюрьмы
Прокуроры Молдовы просят максимальное наказание для Евгении Гуцул за связи с партией Шора
Главе Гагаузии грозит девять лет тюрьмы
Евгения Гуцул / Reuters
1 июля 2025 г.

Прокуроры Молдовы потребовали девять лет лишения свободы для главы Гагаузии Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Соответствующий запрос прозвучал на судебном заседании в Кишиневе 1 июля. Для бывшей секретаря партии Светланы Попан прокуратура просит восемь лет заключения.

Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из России для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов. В марте текущего года главу Гагаузской автономии задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест, который в последний раз продлили до 12 июля.

Евгения Гуцул не признает вину и заявляет о политическом преследовании. Ее адвокат Наталья Байрам намерена обжаловать решение суда. «Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения», — заявила защитник.

Дело связано с деятельностью партии «Шор», основанной бежавшим из Молдовы олигархом Иланом Шором, который обвиняется в попытках дестабилизации политической ситуации в стране при поддержке России.

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