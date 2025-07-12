Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил перед послами и дипломатами иностранных государств в Тегеране. Он подтвердил готовность к возобновлению переговоров с США по ядерной программе, но заявил, что Иран не пойдет на уступки в вопросе обогащения урана.

Арагчи подчеркнул, что переговоры возможны только при наличии твердых гарантий. По его словам, через посредников Тегеран получил от США несколько предложений, которые сейчас изучаются.

«Лучшее время для переговоров — после успешного отражения военной угрозы. Мы победили в этой конфронтации и готовы к диалогу, но не ради уступок», — сказал он.

Министр отметил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, ссылаясь на фетву верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Он добавил: «Если бы мы хотели создать ядерное оружие, то уже давно предприняли бы шаги в этом направлении. Но наша позиция принципиальна».

Касаясь ударов по иранским ядерным объектам, Арагчи выразил сожаление по поводу молчания Международного агентства по атомной энергии: «МАГАТЭ и его генеральный директор не осудили атаку. Это удар не только по нашим объектам, но и по международному праву и Договору о нераспространении».

Он напомнил, что парламент Ирана принял закон, ограничивающий сотрудничество с агентством. Тем не менее, взаимодействие с МАГАТЭ продолжается, но отныне все запросы будут рассматриваться через Высший совет национальной безопасности.

«Мы не примем ни одного соглашения, которое не признает право Ирана на обогащение урана», — заявил министр. Он подчеркнул, что любые будущие переговоры могут касаться только отмены санкций в обмен на гарантии мирного характера иранской ядерной программы.

Арагчи также отметил, что оборонные темы, включая ракетную программу, не подлежат обсуждению.

«Мы не позволим другим странам навязывать нам условия вне ядерной повестки», — заключил он.