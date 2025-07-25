Германия исключила возможность признания палестинского государства в ближайшем будущем. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт в пятницу заявил, что главным приоритетом Берлина остается возобновление давно застопорившихся переговоров о мирном урегулировании между Израилем и Палестиной.

«Безопасность Израиля остается центральным элементом внешней политики Германии», — подчеркнул Хебештрайт. — «Признание Палестины может произойти только на завершающем этапе переговорного процесса по созданию двух государств».

Осторожная позиция Германии вызывает все большее разочарование у палестинцев, уставших от десятилетий безрезультатной дипломатии. Многие обвиняют Израиль в подрыве перспектив палестинской государственности — из-за расширения поселений на оккупированном Западном берегу и масштабных разрушений в Газе.

Но раздражение копится не только в Палестине — сами немцы, судя по опросам общественного мнения, возмущены политикой канцлера Фридриха Мерца в отношении Израиля.

Как пишет Reuters, Мерц сталкивается с растущим давлением даже внутри собственной правящей коалиции. Члены его кабинета раскритиковали решение канцлера не подписывать заявление с осуждением Израиля. Ранее на этой неделе 29 западных стран, включая Францию и Великобританию, выступили с совместным осуждением «бесчеловечных убийств» палестинцев в Газе.

Министр ФРГ по вопросам международного развития Рим Алабали-Радован из СДПГ заявила, что Германия должна была присоединиться к декларации.

«Требования, изложенные в письме, мне понятны. Я сожалею, что Германия не присоединилась к этому сигналу», — сказала она журналистам.

Мерц оправдывает свое решение, сославшись на июньскую декларацию Евросовета. Якобы Берлин не хочет помешать мирным переговорам.

Однако критики отмечают, что резолюция Евросовета была менее прямой и эмоциональной — в отличие от более жесткого совместного обращения, потребовавшего немедленного прекращения огня и осудившего атаки Израиля на палестинцев, пытавшихся получить гуманитарную помощь.

Критики считают, что историческая ответственность Германии за Холокост не должна мешать ей осуждать страдания в Газе. «Никогда больше» должно означать защиту мирных граждан в любом конфликте, говорится в совместном заявлении двух депутатов СДПГ, уточняет Reuters.

Они призвали приостановить экспорт оружия в Израиль и заморозить торговые соглашения ЕС-Израиль в случае продолжения нарушений международного права.

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