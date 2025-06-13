ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Президент Турции обвинил Нетаньяху в попытках сорвать переговоры по Ирану и ввергнуть регион в хаос
Президент Эрдоган обвинил Израиль в «региональном бандитизме»
Реджеп Тайип Эрдоган / AA
4 часа назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал израильские удары по Ирану «откровенной провокацией» и обвинил правительство Нетаньяху в разжигании конфликта для сохранения власти.

«К сегодняшнему утру Израиль довел до крайне опасной стадии свою стратегию погружения нашего региона, и прежде всего Газы, в кровь, слезы и нестабильность», — заявил турецкий лидер. Он подчеркнул, что «нападения Израиля на нашего соседа Иран являются откровенной провокацией, которая попирает международное право».

Эрдоган особо отметил, что удары произошли в момент интенсификации переговоров по иранской ядерной программе и роста международного давления из-за бесчеловечных действий в Газе. «Правительство Нетаньяху своими беспринципными, агрессивными и беззаконными действиями стремится ввергнуть наш регион и весь мир в катастрофу», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер призвал международное сообщество «наконец сказать «стоп» израильскому бандитизму, нацеленному на глобальную и региональную стабильность».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. По данным израильской армии, удары нанесены по десяткам военных объектов, включая объекты обогащения урана и производственные линии ракет. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране, Натанзе, Хорремабаде и Хамадане. Среди погибших — начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий Революционной гвардии Хосейн Салами, а также ученые-ядерщики.

Эрдоган выразил соболезнования «дружественному и братскому иранскому народу» и осудил «гнусные нападения на соседний Иран».

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