ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп знал о готовящейся атаке
Президент США признался Wall Street Journal, что был в курсе израильских планов удара по Ирану
Трамп знал о готовящейся атаке
Дональд Трамп / Reuters
10 часов назад

Президент США Дональд Трамп и его команда знали о планах Израиля атаковать Иран. Об этом американский лидер сообщил газете Wall Street Journal в пятницу. Это признание подтверждает координацию между союзниками накануне крупнейшей военной операции против иранской ядерной программы.

«Предупреждение? Это было не предупреждение. Это было — мы знаем, что происходит», — заявил Трамп в кратком телефонном интервью, отвечая на вопрос о том, какую информацию получили США перед атакой.

Американский лидер подтвердил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг и планировал созвониться с ним снова в пятницу. Трамп назвал операцию «очень успешной атакой, мягко говоря».

13 июня Израиль провел внезапную атаку по военным и ядерным объектам Ирана, задействовав 200 истребителей, которые сбросили более 330 боеприпасов и поразили свыше 100 целей. В первые часы операции израильские силы уничтожили большую часть иранской системы ПВО, нанеся одновременные удары по радарам и зенитным комплексам, охранявшим ядерные центры в Натанзе.

По данным иранских СМИ, в результате операции убиты около 20 военачальников, включая высшее руководство Революционной гвардии и начальника Генштаба, а также шесть ведущих физиков-ядерщиков. Удостоверившись в уничтожении систем обороны, Израиль нанес дополнительные удары по военным и ядерным объектам по всей территории Ирана.

Позже последовали дополнительные удары по аэропорту Тебриза и городу Шираз. Нетаньяху пообещал продолжить атаки в ближайшие дни.

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