Цены пошли вверх

«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты», — сообщил Дональд Трамп в Truth Social. Он обвинил республику в «крайне несправедливых торговых отношениях» с США.

Заявление американского президента потрясло мировой рынок кофе и заставило понервничать инвесторов. В моменте фьючерсы на сорт арабика на Нью-Йоркской бирже подскочили более чем на 3,5%.

Мгновенная реакция рынка вполне объяснима. Бразилия — крупнейший производитель и экспортер кофе. В 2024 году отгрузила рекордные 50,443 млн мешков в 116 стран. Это на 28,5% больше, чем в 2023 году.

Таким образом, республика заработала на продаже кофе $11,37 млрд, против $7,35 млрд годом ранее.

Примечательно, что США — крупнейший и постоянный покупатель бразильского продукта. В основном сюда завозят зеленый кофе, то есть не обжаренные кофейные зерна. В прошлом году американцы импортировали 8,14 млн мешков сырья. Это треть от общего объема его потребления в Соединенных Штатах, где ежедневно по чашке бодрящего напитка выпивают 200 млн человек.

Еще один основной поставщик кофе в США — Колумбия. На нее приходится 22% ввозимого продукта. Чуть меньше экспортируют Гватемала, Гондурас, Перу и Вьетнам — по 5–10%.

Покупать у других стран американцам приходится из-за нехватки собственного производства. Кофе выращивают немного на Гавайях и в некоторых местах в Калифорнии.

«США — крупнейший покупатель бразильского кофе. Поэтому этот тариф будет иметь большие последствия», — считает глава Lavazza Group Джузеппе Лавацца.

За все заплатят любители бодрящего напитка

В первую очередь от повышения пошлины до 50% пострадают американские компании, которые занимаются обжаркой кофейных зерен. «Повышение тарифа приведет к увеличению входящей стоимости на $2,5–3 за килограмм. Дополнительные расходы будут перенесены на цену конечной продукции, что будет ощутимо для рынка, поскольку высока доля Бразилии в импорте США», — сказала TRT на русском доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Более того, повышение импортной пошлины до 50% вовсе может парализовать поставки в Соединенные Штаты, предупреждают экономисты. Экспортеры не смогут его покрыть, а их клиенты — заплатить за товар.

Американцы привыкли закупать кофе у бразильцев по низкой цене. Теперь же им придется искать альтернативных поставщиков. Скорее всего, США будут ввозить сырье из Колумбии, Гондураса, Перу, Вьетнама. Однако в разы дороже и не в таких больших объемах.

У Бразилии же больше шансов найти новые рынки сбыта. Республика сейчас поставляет кофе в США и Германию. На них приходится по 16% экспорта. На Италию и Бельгию — 10%. На остальные страны — не более 5%.

«У Бразилии больше возможностей для диверсификации экспорта. Она может перенаправить товаропотоки в Японию, страны Европейского Союза, Турцию, Россию и так далее», — считает Анастасия Прикладова.

Например, по данным таможенного управления Бразилии, Россия в 2024 году закупила у республики 62 тыс. тонн кофе — в полтора раза больше, чем в 2023-м. За этот товар российские компании заплатили $266,2 млн — вдвое больше, чем в 2023 году.

По словам экспертов, от повышения пошлины импортеры кофейных зерен и производители конечной продукции могут выиграть. А вот ценителям кофе придется раскошелиться. Компании переложат возросшие расходы на плечи потребителей. Причем подорожание ожидается не только в США, но и в других странах, предупреждает Лавацца. И рост цен будет вызван не одними угрозами Трампа.

От засухи до спекулянтов

Впрочем, кофеманы уже привыкли к росту цен на любимый напиток. Последние несколько лет фьючерсы на кофе сохранялись на высоком уровне. Так, в прошлом году арабика подорожала на 70% — до $4,2 за фунт или до $9330 за тонну. Не отставала и робуста, которая широко используется в растворимом кофе. За нее давали $5700 за тонну.

Подорожание продолжилось и в этом году. В феврале цены на арабику побили исторический максимум — $4,40 за фунт.

Сказалось неблагоприятные погодные условия в основных странах-поставщиках — в Бразилии, Вьетнаме и Колумбии. Здесь бушуют засухи, наводнения и ураганы. В 2023–2024 годах эти страны потеряли более 40 % урожая арабики, следует из данных Международной организации по кофе.

Особенно на мировых ценах сказалась аномальная засуха в Бразилии, которая нанесла сильный удар по урожаю кофе.

В результате производство арабики в республике сократилось на 15%, а робусты — на 10%.

Более того, бразильцы столкнулись с нехваткой воды, необходимой для предотвращения последствий засухи. Лишь 30% кофейных плантаций оснащены резервной системой полива. Казалось бы, в стране, которая специализируется на кофе, и такая проблема. Причина — бразильские фермеры традиционно рассчитывают на дожди. Но из-за изменения климата их стало меньше, что негативно отразилось на выращивании кофе.

Между тем пока пострадавшие плантации не восстановились, кофейные резервы на исходе. Многие производители использовали запасы, чтобы удовлетворить текущую потребность в кофе.

Дело в том, что сейчас мировой спрос на бодрящий напиток превышает предложение. Кофе — второй наиболее продаваемый товар после нефти. Безусловно, это лишь усиливает ценовое давление.

Усугубили ситуацию также проблемы с логистикой. Так, сократилось количество судов, перевозящих грузы. Плюс из-за неспокойной обстановки на водных маршрутах страховые компании часто отказываются предоставлять свои услуги. Поэтому даже те страны, которым удалось собрать урожай, доставить свой товар на мировые рынки оперативно не смогли.

Плюс сказались геополитическая нестабильность и подорожание топлива. Они разогнали цены на перевозку сырья, которые выросли на 20-25%.

Не обошлось, конечно, и без спекулянтов, решивших подзаработать на сложившейся ситуации. К слову, они также приложили руку к росту фьючерсов на фоне заявления Дональда Трампа.

Как предупреждают эксперты, все эти факторы будут влиять на готовый кофе — жареный, молотый или в кофейнях. Поэтому в ближайшие полгода не стоит рассчитывать на снижение цен на любимый напиток. По их прогнозам, кофе в этом году может подорожать на 30-40%.