ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль блокирует помощь ООН для Газы
Израиль блокирует более 22 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, заявили местные власти
Израиль блокирует помощь ООН для Газы
Израиль удерживает 22 тысячи грузовиков ООН с гуманитарной помощью / AA
3 августа 2025 г.

Израильские власти препятствуют въезду в сектор Газа более 22 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении правительства сектора Газа.

Отмечается, что основная часть грузов принадлежит ООН, международным организациям и гуманитарным структурам. Власти Газы заявили, что Израиль «систематически блокирует поставки в рамках политики геноцида», направленной против более чем 2,4 млн жителей эксклава.

По словам палестинской стороны, блокада и постоянные удары армии Израиля превратили Газу в зону гуманитарной катастрофы. Люди страдают от нехватки еды, воды, медикаментов и санитарных условий. Особенно быстро растет число погибших от голода среди детей.

Местные и международные источники утверждают, что Израиль сознательно использует голод и жажду как средство давления. Израильская армия, по их данным, разрушила 88% гражданской инфраструктуры, продолжает наносить удары по лагерям, школам и другим местам, где укрываются вынужденно перемещенные палестинцы.

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Около 2 млн из 2,4 млн жителей сектора стали внутренне перемещенными лицами. Многие были вынуждены покинуть свои дома по несколько раз и теперь живут в самодельных палатках или переполненных школах без элементарных условий.

С 7 октября 2023 года в результате атак Израиля на сектор Газа погибли не менее 60 430 человек. Еще 148 722 получили ранения.

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