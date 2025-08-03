Израильские власти препятствуют въезду в сектор Газа более 22 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении правительства сектора Газа.

Отмечается, что основная часть грузов принадлежит ООН, международным организациям и гуманитарным структурам. Власти Газы заявили, что Израиль «систематически блокирует поставки в рамках политики геноцида», направленной против более чем 2,4 млн жителей эксклава.

По словам палестинской стороны, блокада и постоянные удары армии Израиля превратили Газу в зону гуманитарной катастрофы. Люди страдают от нехватки еды, воды, медикаментов и санитарных условий. Особенно быстро растет число погибших от голода среди детей.

Местные и международные источники утверждают, что Израиль сознательно использует голод и жажду как средство давления. Израильская армия, по их данным, разрушила 88% гражданской инфраструктуры, продолжает наносить удары по лагерям, школам и другим местам, где укрываются вынужденно перемещенные палестинцы.