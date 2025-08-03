ВОЙНА В ГАЗЕ
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Модель безнаказанности по-израильски
Израиль закрывает почти все дела против своих солдат, обвиняемых в преступлениях в секторе Газа
Модель безнаказанности по-израильски
Израиль закрывает дела о преступлениях армии в Газе / Reuters
3 августа 2025 г.

Израиль закрывает подавляющее большинство уголовных дел, открытых против военнослужащих, обвиняемых в преступлениях в ходе войны в секторе Газа. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на доклад международной организации Action on Armed Violence (AOAV).

Согласно исследованию, с октября 2023 года по июнь 2025 года в Израиле было открыто 52 дела по обвинениям в действиях армии, повлекших гибель мирных жителей. Однако только одно из них завершилось тюремным заключением. Еще пять дел привели к санкциям, включая увольнение. Остальные дела либо закрыты, либо не имели продолжения.

Авторы доклада Иэн Овертон и Лукас Цанцурис отмечают, что Израиль формирует «модель безнаказанности», игнорируя даже наиболее громкие обвинения. Среди инцидентов, по которым не было вынесено решений, — гибель 112 палестинцев при раздаче гуманитарной помощи в феврале 2024 года, авиаудар по палаточному лагерю в Рафахе, приведший к 45 жертвам, и гибель 31 палестинца в июне того же года в аналогичной ситуации.

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Армия Израиля в ответ заявила, что любое сообщение о неправомерных действиях проходит первичную проверку «независимо от источника». В августе прошлого года сообщалось о 74 уголовных делах против израильских военных, включая обвинения в жестоком обращении, хищениях и военных преступлениях.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. Им вменяются преступления против человечности и военные преступления в секторе Газа. В ответ МИД Израиля заявил, что МУС «потерял всякую легитимность».

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