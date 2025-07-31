Министр финансов Израиля и представитель ультраправых кругов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен открыть гуманитарный коридор для доставки помощи друзам в сирийском городе Эс-Сувейда. По его словам, еда и лекарства должны быть доставлены как можно скорее.

Смотрич выступил с обращением после визита в оперативный штаб, созданный в друзской деревне Джулис. Там он встретился с лидером друзской общины Израиля шейхом Мууаффаком Тарифом и председателем Форума друзского управления Ясиром Гадбаном.

«Мы здесь, чтобы поддерживать связь с нашими друзскими братьями в Эс-Сувейде и следить за их ситуацией», — написал Смотрич в X.

Он заявил, что гуманитарное перемирие в Эс-Сувейде — это лишь иллюзия, созданная для того, чтобы якобы осадить друзов, уничтожить несколько деревень и вызвать серьезный гуманитарный кризис. Министр обвинил сирийские власти в стремлении «вырезать» друзов, а Запад — в молчании и лицемерии.

«Мы должны срочно потребовать открытия гуманитарного коридора для доставки продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости друзам, находящимся в осаде. Кроме того, Израиль должен быть готов к военным действиям, заставить сирийский режим заплатить высокую цену и создать мощный фактор сдерживания для предотвращения новых атак», — подчеркнул министр.