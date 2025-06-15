В ходе беседы стороны обсудили конфликт между Израилем и Ираном, а также его региональные и глобальные последствия.

Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, запущенная действиями Израиля, представляет угрозу для всего региона.

Он подчеркнул важность того, чтобы Ирак оставался в стороне от конфликта, и призвал к особой бдительности в отношении террористических группировок и радикальных элементов.

Президент Турции вновь отметил, что единственный путь к разрешению ядерных разногласий между Ираном и США — дипломатия. Он призвал к сдержанности в условиях растущего напряжения и подчеркнул необходимость пресечения дальнейшей эскалации.

Эрдоган также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы атаки против Ирана отвлекли внимание от происходящих в Газе «геноцидальных преступлений против палестинцев».