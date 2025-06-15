ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с премьером Ирака ситуацию в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани
Президент Эрдоган обсудил с премьером Ирака ситуацию в регионе
/ AA
день назад

В ходе беседы стороны обсудили конфликт между Израилем и Ираном, а также его региональные и глобальные последствия.

Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, запущенная действиями Израиля, представляет угрозу для всего региона.

Он подчеркнул важность того, чтобы Ирак оставался в стороне от конфликта, и призвал к особой бдительности в отношении террористических группировок и радикальных элементов.

Президент Турции вновь отметил, что единственный путь к разрешению ядерных разногласий между Ираном и США — дипломатия. Он призвал к сдержанности в условиях растущего напряжения и подчеркнул необходимость пресечения дальнейшей эскалации.

Эрдоган также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы атаки против Ирана отвлекли внимание от происходящих в Газе «геноцидальных преступлений против палестинцев».

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