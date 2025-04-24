Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана выступил с инициативой усилить роль народной и духовной дипломатии в условиях глобального кризиса доверия.

«Сегодня мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс. Казахстан сфокусирован на плодотворной многоплановой работе со всеми партнерами», — подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что сегодня в мире усиливаются экстремистские идеологии, популизм, радикальная риторика и наблюдается эрозия международных институтов.

«К большому сожалению, на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов. Поэтому Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе. ООН в текущих реалиях в целом остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому мы будем поддерживать ее», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Казахстан активно развивает диалог между цивилизациями и выступает за укрепление глобального сотрудничества.

Токаев напомнил, что раз в три года в стране проходит Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Осенью 2025 года в Астане состоится VIII съезд.

Он также отметил важность работы послов доброй воли, избранных в прошлом году, и подчеркнул значимость Ассамблеи народа Казахстана как инструмента народной дипломатии и культурного взаимодействия.

По словам Токаева, мир сегодня нуждается в созидательной повестке, и Казахстан намерен вести многоплановую работу со всеми партнерами.