МИД Турции опроверг утверждения о том, что Анкара не поддержала совместную декларацию по Газе, принятую Гаагской группой в Боготе 15–16 июля.

В заявлении подчеркивается, что распространенные обвинения не соответствуют действительности и направлены на распространение дезинформации.

«Как известно любому, кто обладает минимальным опытом участия в международных встречах, поддержка итоговых документов и присоединение к совместным декларациям часто осуществляется поэтапно и согласно установленному графику», — отметили в МИД.

Анкара напомнила, что страны-участницы встречи в Боготе могут присоединиться к декларации до 20 сентября 2025 года. На данный момент это сделали только 12 из 30 стран, присутствовавших на мероприятии.

«Ряд пунктов декларации требует межведомственной координации с точки зрения международных юридических обязательств Турции. Поэтому перед подписанием документа необходимо завершить все соответствующие подготовительные процедуры», — уточнили в министерстве.

МИД также отметил, что почти все меры, упомянутые в тексте декларации, уже реализуются Турцией.

«Как и раньше, Турция продолжит в полной мере поддерживать любые инициативы, направленные на защиту прав палестинцев», — заявили в Анкаре.

В заключение МИД призвал не допускать искажений в оценке политики Турции по Газе и предостерег от спекуляций, основанных на неполной или искаженной информации.