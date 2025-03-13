ХАМАС заявил, что вооруженное нападение вблизи поселения Ариэль на севере оккупированного Западного берега является частью «непрерывного ответа» на действия Израиля.

В заявлении движения инцидент назван «новым посланием» от палестинского народа и бойцов сопротивления в ответ на атаки израильских сил, особенно в северной части Западного берега.

ХАМАС подчеркнул, что сопротивление не прекратится, пока продолжаются «оккупация и преступления». В заявлении содержится призыв к усилению операций против Израиля, объединению рядов и продолжению борьбы до тех пор, пока Израиль «не потерпит поражение и не прекратит свои нападения».

Вечером накануне у поселения Ариэль произошла вооруженная атака, в результате которой был ранен израильтянин.

На прошлой неделе Израиль решил усилить давление на ХАМАС, полностью заблокировав поставки электричества, продовольствия и медикаментов в Газу. ООН и другие гуманитарные организации осудили эти меры, заявляя, что они нарушают международное право.

С момента вступления в силу перемирия 19 января в секторе Газа погибли уже 137 человек. Израиль утверждает, что якобы атакует тех, кто приближается к его военным позициям или входит в закрытые зоны. Однако на деле большинство убитых — мирные граждане, женщины и дети, которые просто шли по улице или сидели у себя дома.