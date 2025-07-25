Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение Франции признать Палестину, назвав его «пощечиной» и «безрассудным шагом, играющим на руку ХАМАС».

«Америка решительно отвергает план Макрона, — написал Рубио в соцсети X. — Это лишь отдаляет перспективу мира».

США также отказались от участия в конференции ООН о двухгосударственном решении. Встречу в конце июля в ООН проведут Франция и Саудовская Аравия.

Вашингтон ранее официально поддержал все предыдущие резолюции ООН о создании двух государств: еврейского и арабского. Потому текущее заявление Рубио прямо противоречит всей американской внешней политике последних 70 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 июля заявил, что его страна официально признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН. По его словам, «война в Газе должна быть немедленно прекращена, необходимо оказать помощь мирным жителям, добиться демилитаризации ХАМАС и гарантировать безопасность региона».

Макрон также подчеркнул, что Палестина должна признать Израиль и взять на себя обязательства по обеспечению мира на Ближнем Востоке. Если это произойдет, Франция готова поддержать ее государственность.

Франция станет первым европейским членом Совбеза ООН, признавшим Палестину. Сейчас 142 из 193 стран — членов ООН уже признали ее или намерены это сделать. Однако США, Великобритания и Германия продолжают отказываться от такого шага. Ранее в этом году аналогичные заявления о признании сделали Норвегия, Ирландия и Испания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал заявления Макрона. Он заявил, что признание Палестины якобы «создает угрозу уничтожения Израиля».

Минобороны Израиля назвало шаг Франции «позорным» и пообещало не допустить создания палестинской структуры, которая может поставить под угрозу безопасность страны.

Ни Нетаньяху, ни Минобороны не уточнили, чем именно признание Палестины угрожает Израилю.